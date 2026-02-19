Ordini farmaci e consulti il medico: Find Care è la novità di Samsung Health (ma non per noi)

Samsung sta trasformando la sua applicazione dedicata al benessere in un vero e proprio centro per la salute, grazie ad un importante aggiornamento per il mercato indiano. Il colosso tecnologico ha infatti annunciato il lancio di Find Care, una nuova funzionalità integrata direttamente nell’app Samsung Health.

Grazie a partnership strategiche con aziende health-tech come PharmEasy e Tata 1mg, l’applicazione smette di essere un semplice strumento di monitoraggio per diventare una piattaforma di servizi integrata, con la possibilità di ordinare farmaci ed accedere ad altre funzionalità utili.

La nuova strategia di Samsung Health per il mercato indiano: farmaci a domicilio e sconti con Find Care

Crediti: Samsung

A partire dal 24 febbraio, gli utenti dei dispositivi Galaxy in India riceveranno un aggiornamento dell’app che sbloccherà l’accesso diretto a una vasta gamma di servizi sanitari professionali senza dover più passare da un’applicazione all’altra.

La funzione Find Care permetterà infatti di ordinare medicinali, prenotare test diagnostici e consultare medici online direttamente dall’interfaccia di Samsung Health. Tra le altre funzioni utili troviamo la possibilità di impostare promemoria per i farmaci e accedere comodamente alle proprie cartelle cliniche.

La nuova integrazione si affianca alle funzioni di monitoraggio dell’app, che includono il tracciamento dell’attività fisica, della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, dell’ECG e della qualità del sonno.

Oltre alla comodità logistica, la collaborazione con PharmEasy e Tata 1mg introduce vantaggi economici. Per celebrare il lancio, gli utenti di Samsung Health riceveranno un abbonamento gratuito di sei mesi a PharmEasy Plus: il servizio permette di beneficiare della spedizione gratuita sui farmaci sopra una certa soglia e di ottenere cashback su medicinali ed esami.

Crediti: Samsung

Al momento si tratta di una novità dedicata al mercato indiano e – com’è facile immaginare – il quadro appare decisamente più complesso per quanto riguarda il lancio in altri Paesi.

Tuttavia l’obiettivo dell’azienda è chiaro: l’introduzione di Find Care rappresenta un punto di svolta per Samsung Health, rendendo accessibili servizi medici essenziali con pochi tocchi sul display, ma sopratutto trasformando l’app di monitoraggio in un sistema decisamente più complesso che abbraccia ogni aspetto della gestione della salute dell’utente.