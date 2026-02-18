Triplo schermo, troppo rischio? Spuntano i primi difetti per Galaxy Z TriFold

Il lancio di Samsung Galaxy Z TriFold ha segnato una tappa storica per il produttore asiatico, trasformando la sua serie pieghevole in una realtà ancora più ambiziosa. Tuttavia, come spesso accade con i dispositivi di prima generazione che spingono i limiti dell’ingegneria, iniziano a emergere le prime segnalazioni riguardanti la longevità dell’innovativo display interno.

A poche settimane dal debutto, alcuni utenti hanno iniziato a riportare malfunzionamenti critici che sollevano dubbi sulla maturità della nuova tecnologia. Sebbene il dispositivo sia stato accolto con enorme entusiasmo, tanto da andare esaurito in pochi minuti, questi incidenti iniziali rappresentano un importante segnale per chiunque stia considerando l’acquisto del gioiello tecnologico di Samsung.

Samsung Galaxy Z TriFold, i primi schermi cedono dopo poche settimane di utilizzo: ecco cosa sta succedendo

Crediti: Samsung

Le prime testimonianze concrete arrivano direttamente da alcuni utenti che, attraverso piattaforme come Reddit, hanno documentato le criticità dei propri schermi. Un caso particolarmente significativo riguarda un utente che ha visto il display interno oscurarsi completamente dopo circa un mese e mezzo di utilizzo regolare.

Inizialmente, il problema sembrava risolvibile con un semplice riavvio del sistema, ma nel giro di ventiquattro ore lo schermo è diventato definitivamente nero e non reattivo, impedendo persino la visualizzazione dell’animazione di avvio. Nonostante i tentativi di ripristino tramite la modalità provvisoria, il pannello pieghevole è rimasto inutilizzabile, pur non avendo subito cadute o danni accidentali di alcun tipo.

Ancora più preoccupante è il resoconto di un secondo utente, il cui Galaxy Z TriFold ha smesso di funzionare dopo soli cinque giorni di vita. In questo caso, il display ha iniziato a manifestare tocchi fantasma, ovvero la registrazione di comandi touch inesistenti, per poi diventare completamente bianco il mattino successivo.

Crediti: Reddit

Oltre al guasto visivo, l’utente ha segnalato la comparsa di una bolla d’aria sotto la superficie del pannello e la presenza di rumori metallici, udibili durante ogni operazione di apertura e chiusura del dispositivo. Entrambi i proprietari hanno sottolineato di aver trattato lo smartphone con estrema cura e di averlo utilizzato in condizioni ambientali stabili, escludendo temperature estreme o urti.

Al momento, non è ancora chiaro se si tratti di unità difettose isolate o di un problema strutturale più profondo legato alla complessità del meccanismo a tripla piega. È bene ricordare che ogni nuova tecnologia, specialmente se legata a componenti flessibili, può presentare intoppi iniziali.

Samsung non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questi specifici episodi. Inoltre ricordiamo che questa non è la prima volta che sorgono problemi con lo schermo del tri-pieghevole. Aspettando maggiori dettagli vi ricordiamo che il pieghevole arriverà in Europa entro fine anno (anche se ad un prezzo decisamente salato).