Vuoi lo smartphone Samsung di Milano-Cortina? Galaxy Z Flip7 Olympic Edition è già finito su eBay

Il mese scorso, Samsung ha presentato una versione davvero speciale del suo ultimo pieghevole a conchiglia, dedicata specificamente agli atleti impegnati nei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Questo dispositivo è stato concepito come un omaggio esclusivo, distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti alle competizioni sportive.

La società non ha mai previsto la commercializzazione di questo modello per il grande pubblico, rendendolo di fatto un oggetto da collezione introvabile nei negozi tradizionali. Tuttavia, la rete offre spesso scorciatoie inaspettate per i collezionisti più determinati.

Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, l’annuncio sulla nota piattaforma di aste

Crediti: SamMobile

Nelle ultime ore, sulla popolare piattaforma di compravendita eBay, è apparso un annuncio che ha subito catturato l’attenzione degli appassionati di tecnologia e memorabilia sportiva. Un utente ha infatti messo in vendita proprio un esemplare del Galaxy Z Flip7 Olympic Edition.

Il dispositivo in questione vanta specifiche tecniche di altissimo livello, presentandosi nella configurazione con 12 GB di memoria RAM e ben 512 GB di spazio di archiviazione interno.

Il prezzo richiesto per aggiudicarsi questa rarità riflette pienamente la sua natura esclusiva: il venditore ha fissato la cifra a 1.680 dollari. Il costo maggiorato è chiaramente giustificato dalla tiratura limitatissima del prodotto.

Un dettaglio curioso accompagna però l’inserzione: il testo descrittivo riporta erroneamente il nome “Galaxy Z Fold 3“. Nonostante questa svista, le fotografie allegate e il numero di modello confermano inequivocabilmente che si tratta proprio dell’edizione limitata dedicata a Milano-Cortina 2026.

Un’occasione per i collezionisti

La comparsa di un prodotto dalla disponibilità così ristretta solleva inevitabili interrogativi sulla sua provenienza. L’ipotesi più plausibile è che l’inserzionista sia un atleta partecipante alle Olimpiadi, il quale ha deciso di monetizzare l’omaggio ricevuto dallo sponsor tecnico.

Non è inusuale, al termine o durante le manifestazioni a cinque cerchi, assistere alla vendita dei pacchetti di benvenuto da parte degli sportivi. In alternativa, il telefono potrebbe essere stato regalato a un familiare o a un conoscente, che ha poi scelto la via della vendita online.

Sebbene non si possa escludere a priori l’eventualità di un furto, si tratta di un’opzione altamente improbabile, considerando le dinamiche tracciabili di queste piattaforme commerciali.

Qualunque sia la vera storia dietro questo specifico annuncio, l’opportunità rimane per chiunque desideri possedere un pezzo di storia delle Olimpiadi invernali italiane.

Se si era rimasti delusi dalla mancata disponibilità commerciale del Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, o se semplicemente si è alla ricerca di uno smartphone che pochissime persone al mondo possono sfoggiare, il mercato dell’usato ha appena aperto una finestra inaspettata.