Galaxy Z Flip 8 già in test: avvistato il primo firmware con One UI 9 e Android 17

Mancano solo pochi giorni al debutto della serie Galaxy S26 e tutti gli occhi sono puntati sulla nuova famiglia di punta. Tuttavia dietro le quinte Samsung ha già iniziato a preparare il terreno per i futuri flagship pieghevoli: è stata avvistata una versione software inedita e tutti gli indizi puntano in direzione del prossimo flip phone del colosso tech, con a bordo la futura One UI 9.
Samsung Galaxy Z Flip 8 con One UI 9: primo avvistamento per il nuovo software con Android 17
Quella che è apparsa di recente sembrerebbe essere una build di prova della prossima versione dell’interfaccia di Samsung. Il software porta la sigla F776USQU0AZB1 e all’interno è presente un numero di modello attualmente associato all’inedito Samsung Galaxy Z Flip 8 (ossia SM-F776).
Si tratterebbe quindi della prima build dedicata al pieghevole a conchiglia e, di conseguenza, di una prima versione di One UI 9. Il 2026 sarà un anno di cambiamenti per il produttore asiatico, almeno per quanto riguarda la parte software.
La nuova strategia vedrà una sorta di centralità per i dispositivi estivi, tradizionalmente i pieghevoli delle serie Galaxy Z Fold e Z Flip: la versione software principale arriverà con questi, mentre gli smartphone della serie Galaxy S riceveranno l’aggiornamento “di mezzo”.
Tradotto in parole povere: la gamma Galaxy S26 debutterà con l’ultima One UI 8.5, update che non stravolgerà le cose ma andrà a perfezionare l’interfaccia del brand. La prossima One UI 9 arriverà invece con Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8, chiaramente su base Android 17.