Galaxy Z Flip 8 già in test: avvistato il primo firmware con One UI 9 e Android 17

Mancano solo pochi giorni al debutto della serie Galaxy S26 e tutti gli occhi sono puntati sulla nuova famiglia di punta. Tuttavia dietro le quinte Samsung ha già iniziato a preparare il terreno per i futuri flagship pieghevoli: è stata avvistata una versione software inedita e tutti gli indizi puntano in direzione del prossimo flip phone del colosso tech, con a bordo la futura One UI 9.

Samsung Galaxy Z Flip 8 con One UI 9: primo avvistamento per il nuovo software con Android 17

One UI 8 – Crediti: Samsung

Quella che è apparsa di recente sembrerebbe essere una build di prova della prossima versione dell’interfaccia di Samsung. Il software porta la sigla F776USQU0AZB1 e all’interno è presente un numero di modello attualmente associato all’inedito Samsung Galaxy Z Flip 8 (ossia SM-F776).

Si tratterebbe quindi della prima build dedicata al pieghevole a conchiglia e, di conseguenza, di una prima versione di One UI 9. Il 2026 sarà un anno di cambiamenti per il produttore asiatico, almeno per quanto riguarda la parte software.

🚨 BREAKING!



Galaxy Z Flip8 (SM-F776U) — First One UI test build spotted 👀



Build: F776USQU0AZB1/F776UOYN0AZB1/F776USQU0AZB1



Looks like Samsung has started development of One UI 9 for 2026 foldables 🔥



Things are moving fast. pic.twitter.com/F1tpXDixmH — Tarun Vats (@tarunvats33) February 12, 2026

La nuova strategia vedrà una sorta di centralità per i dispositivi estivi, tradizionalmente i pieghevoli delle serie Galaxy Z Fold e Z Flip: la versione software principale arriverà con questi, mentre gli smartphone della serie Galaxy S riceveranno l’aggiornamento “di mezzo”.

Tradotto in parole povere: la gamma Galaxy S26 debutterà con l’ultima One UI 8.5, update che non stravolgerà le cose ma andrà a perfezionare l’interfaccia del brand. La prossima One UI 9 arriverà invece con Galaxy Z Fold 8 e Z Flip 8, chiaramente su base Android 17.