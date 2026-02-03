Non solo smartphone, spuntano i primi indizi sui futuri tablet e smartwatch Samsung

Sebbene l’attenzione mediatica e degli appassionati sia attualmente catalizzata quasi interamente dall’attesa serie Galaxy S26, i laboratori di Samsung sono in fermento per preparare una nuova ondata di dispositivi destinati ad arricchire il suo ecosistema nel corso dell’anno.

Oltre alla telefonia mobile, il produttore ha in serbo importanti aggiornamenti per le sue linee di tablet e dispositivi indossabili.

A confermare queste intenzioni, i primi prodotti non ancora annunciati sono emersi direttamente dal database IMEI della GSMA, una fonte che spesso anticipa le mosse dei grandi brand tecnologici.

Le certificazioni, individuate originariamente dal portale Smartprix, svelano i nomi commerciali definitivi e i relativi codici modello, offrendo uno spaccato interessante sulle strategie future dell’azienda.

Samsung, nuovi Galaxy Tab e Galaxy Watch sono in dirittura d’arrivo

Galaxy Watch 6 Classic – Crediti: Samsung

Analizzando le informazioni trapelate riguardo al settore tablet, emerge un dettaglio che potrebbe suggerire un cambio di rotta nella composizione della famiglia di prodotti. Il database ha registrato la presenza di un Galaxy Tab S12 Plus 5G, identificato dal codice modello SM-X846B, e di un Galaxy Tab S12 Ultra 5G, associato alla sigla SM-X946B.

Ciò che colpisce maggiormente gli osservatori è che, al momento, non vi è alcuna traccia di un modello “standard” Galaxy Tab S12.

Questa omissione potrebbe indicare la volontà di Samsung di semplificare la fascia alta, concentrandosi esclusivamente sulle varianti più performanti e dai display più generosi, oppure suggerire che la versione base potrebbe arrivare in un secondo momento. Tuttavia, i dati attuali parlano chiaro e delineano, per ora, una gamma composta solamente dalle versioni Plus e Ultra.

In arrivo un nuovo Galaxy Watch Ultra

Passando al fronte dei dispositivi da polso, le schermate diffuse rivelano piani altrettanto interessanti. Viene confermato l’arrivo del Galaxy Watch 9, che porta il codice identificativo SM-L345U.

Ma la vera sorpresa riguarda il segmento premium degli indossabili rugged: il successore dell’attuale modello di punta verrà commercializzato con il nome di Galaxy Ultra 2 (codice modello SM-L716U).

Samsung sembra intenzionata a consolidare la serie Ultra come una linea di prodotto stabile e ricorrente, parallelamente alla serie classica.

Ipotesi sulle tempistiche di lancio

Per quanto riguarda la disponibilità sul mercato, le informazioni attuali non forniscono date certe né conferme ufficiali. Tuttavia, l’esperienza insegna a interpretare questi avvistamenti con un certo ottimismo ponderato.

Storicamente, infatti, intercorre un lasso di tempo compreso tra i sei e i sette mesi dal momento in cui un dispositivo compare nel database IMEI della GSMA alla sua effettiva presentazione al pubblico.

Se questa consuetudine dovesse essere rispettata anche in questa occasione, è lecito attendersi che questi nuovi protagonisti dell’ecosistema Galaxy possano vedere la luce nella seconda metà dell’anno, verosimilmente durante il tradizionale evento Unpacked estivo.