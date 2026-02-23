La S Pen di Samsung Galaxy S26 Ultra fa un passo indietro nell’immediatezza d’uso

L’integrazione del pennino all’interno degli smartphone top di gamma di casa Samsung rappresenta una tradizione consolidata, un tratto distintivo ereditato dalla storica serie Note.
Fino al recente Galaxy S25 Ultra, così come per i tre predecessori diretti, l’azienda sudcoreana aveva assicurato una totale libertà nell’inserimento della S Pen nel suo alloggiamento.
Che il pulsante fisico fosse orientato verso l’alto o verso il basso, il meccanismo accoglieva l’accessorio senza alcuna resistenza, facendolo incastrare perfettamente a filo con la scocca.
Questo dettaglio, così semplice da essere quasi scontato, garantiva una rapidità di utilizzo notevole per chi, con il tempo e la memoria muscolare, riponeva lo strumento senza nemmeno guardare il dispositivo.
Tuttavia, le recenti indiscrezioni sul prossimo ammiraglio dell’azienda suggeriscono una sorprendente inversione di rotta sul fronte del design.
Il creatore di contenuti Sahil Karoul, entrato in possesso di un’unità di vendita del Galaxy S26 Ultra prima del lancio ufficiale sul mercato, ha iniziato a diffondere in rete i dettagli inediti del nuovo dispositivo, svelando un approccio decisamente meno permissivo.
S Pen, con Samsung Galaxy S26 Ultra bisogna fare attenzione a come riporla
Tra le varie caratteristiche emerse in queste ore, spicca un particolare legato proprio al vano della celebre S Pen, che sembra aver perso la sua apprezzata bidirezionalità. Secondo quanto mostrato dalle immagini e dalle descrizioni trapelate, esiste ora un solo verso corretto per riporre il pennino all’interno dello smartphone.
L’utente dovrà necessariamente prestare attenzione ad allineare il pulsante della S Pen verso l’alto; solo rispettando questa specifica configurazione, l’estremità ricurva dello strumento seguirà in modo armonico il profilo del telaio dello smartphone, restituendo una continuità estetica ottimale.
Cosa accade, dunque, se per distrazione o fretta si dovesse inserire la S Pen in modo errato? Le prove condivise in rete mostrano un evidente e fastidioso disallineamento. Posizionando l’accessorio con il pulsante rivolto verso il basso, la curvatura del fondo del pennino non combacia più con quella del bordo inferiore del top di gamma.
Il risultato è un elemento che sporge dalla scocca, compromettendo la sagoma del dispositivo e risultando sgradevole alla vista, oltre a poter potenzialmente impigliarsi quando lo smartphone viene riposto rapidamente in tasca o in borsa.
Dover controllare visivamente l’orientamento di un accessorio pensato per gli appunti rapidi rappresenta un piccolo ma avvertibile ostacolo nella rapidità dell’uso quotidiano.
La conferma di un approccio conservativo
A questa limitazione meccanica si aggiunge un ulteriore elemento di natura tecnica, che delinea in modo chiaro la direzione intrapresa dall’azienda per il suo accessorio. Esattamente come già avvenuto con la precedente generazione, la S Pen del Galaxy S26 Ultra arriverà sul mercato sprovvista di connettività Bluetooth.
Questa scelta conferma la volontà di mantenere il pennino ancorato alla sua funzione originaria di strumento di precisione per la scrittura, il disegno e la navigazione sull’ampio schermo, rinunciando tuttavia alle comodità accessorie.
Senza il modulo Bluetooth integrato, gli utenti non potranno utilizzare la penna come telecomando a distanza per scattare fotografie nei ritratti di gruppo, gestire la riproduzione multimediale o scorrere le diapositive di una presentazione a distanza.
Si tratta di una decisione che, unita al nuovo vincolo sull’inserimento fisico nel vano, restituisce l’immagine di un componente che baratta alcune certezze e funzioni avanzate del passato per assecondare scelte puramente estetiche e di ottimizzazione dei costi.