Colpo di scena Galaxy S26 Ultra, la S Pen c’è e avrà due colori principali

A poche settimane dalla data prevista per il lancio della serie Galaxy S26, il flusso di indiscrezioni non accenna a diminuire.

Se da un lato abbiamo già potuto osservare render che sembrano confermare il design definitivo dei dispositivi, nuove informazioni provenienti dai Paesi Bassi spostano l’attenzione su uno degli accessori più iconici della serie Ultra: la S Pen.

Secondo quanto emerso, Samsung avrebbe optato per una strategia estetica inedita, che segna un distacco rispetto al passato.

Samsung Galaxy S26 Ultra, spuntano le immagini della S Pen

Le immagini diffuse dalla testata olandese Nieuwe Mobiel svelano un dettaglio curioso: il pennino del prossimo Galaxy S26 Ultra non sarà interamente coordinato alla scocca dello smartphone come siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni.

Il produttore coreano sembra aver deciso di semplificare la produzione, limitando il corpo principale della S Pen a due sole colorazioni “neutre”: Bianco e Nero.

Tuttavia, l’attenzione al dettaglio non è sparita del tutto. Osservando con più attenzione i render trapelati, si nota che la parte superiore della penna, ovvero il meccanismo a scatto che rimane visibile quando l’accessorio è alloggiato nel telefono, riprenderà fedelmente le tinte della scocca.

Questo significa che, mentre impugnerete una penna prevalentemente nera o bianca, il cappuccio sfoggerà le tonalità Black Shadow, Cobalt Violet, Galactic Blue o White Shadow. Una scelta che razionalizza la catena produttiva mantenendo però quella continuità estetica necessaria quando il telefono è a riposo.

La logica suggerisce che questo approccio si estenderà anche alle colorazioni esclusive acquistabili online. È lecito attendersi che le varianti Silver Shadow e Pink Gold saranno accompagnate da S Pen con corpo standard e terminale abbinato, confermando questo nuovo design “bicolore”.

Accessori e protezione del display

Oltre alla stilo, sono emerse immagini relative a una serie di custodie e protezioni per lo schermo dedicate alla nuova gamma.

Un dettaglio interessante riguarda le pellicole protettive antiriflesso. Sebbene Nieuwe Mobiel ne mostri diverse varianti pronte per il mercato, la loro utilità potrebbe essere messa in discussione dalle specifiche tecniche del dispositivo stesso.

Il Galaxy S26 Ultra dovrebbe infatti montare un nuovo Gorilla Armor, un vetro che integra nativamente uno strato antiriflesso di altissimo livello, rendendo potenzialmente superfluo l’acquisto di ulteriori pellicole per la maggior parte degli utenti.

Novità software: terminale Linux e sicurezza

Le sorprese non si limitano all’hardware. Le ultime fughe di notizie suggeriscono che il Galaxy S26 Ultra potrebbe finalmente colmare una lacuna software sentita da sviluppatori e smanettoni: il supporto nativo al Terminale Linux.

Dopo anni di attesa, sembra che Samsung sia pronta ad aprire le porte a un utilizzo molto più avanzato del dispositivo in ambito produttivo e di sviluppo, avvicinandosi ulteriormente all’idea di un computer tascabile.

Sul fronte della sicurezza quotidiana, si parla con insistenza dell’arrivo della funzionalità Scam Detection.

Questa feature, basata sull’intelligenza artificiale di Google, sarebbe in grado di analizzare le chiamate in tempo reale per identificare potenziali truffe, avvisando l’utente prima che sia troppo tardi.