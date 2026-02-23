La funzione più intrigante di Galaxy S26 Ultra si mostra dal vivo prima del lancio

Da diverse settimane l’attenzione del settore si è concentrata sulle prossime mosse di Samsung, in modo particolare riguardo alle novità legate alla tutela delle informazioni personali in ambito pubblico.
La casa sudcoreana ha recentemente anticipato l’introduzione di una tecnologia integrata direttamente nel pannello del suo imminente dispositivo di fascia premium, il tanto atteso Galaxy S26 Ultra.
Questa opzione, chiamata Privacy Display, è stata concepita per limitare drasticamente gli angoli di visione dello schermo, allo scopo di proteggere i propri contenuti dagli sguardi indiscreti di chi si trova nelle immediate vicinanze dell’utente.
Fino a questo momento, chi desiderava ottenere un simile livello di protezione sul proprio dispositivo doveva necessariamente affidarsi all’applicazione di pellicole protettive di terze parti, affrontando una spesa aggiuntiva e andando spesso a intaccare la luminosità o la qualità visiva generale.
Samsung Galaxy S26 Ultra, primi hands-on dal Medio Oriente
Sebbene la presentazione ufficiale dello smartphone non sia ancora avvenuta, la curiosità del pubblico ha trovato rapida soddisfazione grazie a una fuga di notizie inusuale proveniente dagli Emirati Arabi Uniti.
Un noto creatore di contenuti residente a Dubai, Sahil Karoul, è riuscito ad acquistare un Galaxy S26 Ultra in forte anticipo rispetto alle tempistiche di rilascio globali previste dal produttore, procurandoselo presso un rivenditore locale della città.
Quasi immediatamente, l’utente ha iniziato a condividere materiale inedito sui propri canali, mostrando il design e le funzionalità del prodotto.
Fra le innumerevoli domande ricevute dai suoi follower in merito alle capacità del terminale, l’interesse maggiore si è concentrato proprio sul funzionamento di Privacy Display, spingendo l’influencer a realizzare una dimostrazione pratica e concreta di quanto promesso dai precedenti materiali promozionali distribuiti dall’azienda.
Il funzionamento nel dettaglio
Il filmato diffuso in rete dal content creator offre una chiara panoramica del funzionamento di questa protezione visiva sul nuovo Galaxy S26 Ultra.
L’attivazione del Privacy Display si attiva in modo estremamente semplice, tramite un interruttore software dedicato e posizionato all’interno del menu delle impostazioni principali, permettendo al proprietario di abilitare o disattivare la funzione a seconda delle proprie esigenze del momento.
Una volta accesa, la ripresa video dimostra l’eccellente efficacia del pannello: spostando l’inquadratura lateralmente e allontanandosi dall’asse centrale, i contenuti a schermo diventano progressivamente sfocati e sempre più illeggibili.
Il risultato visibile nella clip conferma che la leggibilità frontale rimane intatta, mentre chiunque provi a sbirciare da un’angolazione differente, per rubare informazioni o semplicemente per curiosità, si troverà di fronte a una superficie oscurata.
Una caratteristica riservata al modello di punta
Questa particolare implementazione hardware sta sollevando un grande interesse. Tuttavia, le informazioni attuali e i leak trapelati suggeriscono una strategia commerciale ben definita da parte del colosso tecnologico asiatico.
Il Privacy Display sarà quasi sicuramente un’esclusiva assoluta del Galaxy S26 Ultra, lasciando le versioni standard e Plus della medesima linea prive di questa specifica componente tecnica.
La scelta di riservare il pannello con tecnologia di oscuramento integrata unicamente alla variante più costosa sottolinea la volontà di differenziare in modo ancor più netto l’offerta, fornendo un valore aggiunto immediato a chi sceglierà di investire nel prodotto più performante e completo dell’intero catalogo.