La migliore novità di Galaxy S26 Ultra arriverà anche sui futuri MacBook

Il prossimo 25 febbraio Samsung presenterà i nuovi top di gamma della serie Galaxy S26 e tra le novità ci sarà anche il Privacy Display, una tecnologia che elimina completamente il rischio spioni senza la necessità di una pellicola oscurante.

Non è ancora chiaro se si tratterà di una funzione esclusiva di Galaxy S26 Ultra oppure se arriverà anche a bordo dei fratelli minori, ma intanto qualcosa comincia a muoversi dietro le quinte per gli altri produttori. Secondo un noto insider ci sono buone notizie per gli appassionati di Apple e per i futuri MacBook.

Apple guarda a Samsung Galaxy S26 Ultra per i prossimi MacBook, ma ci sarà da attendere parecchio

Immagine d’esempio, realizzata con Gemini – Crediti: Apple

La rivelazione arriva da Ice Universe, insider affidabile e spesso legato ad indiscrezioni riguardanti proprio il colosso tech sudcoreano. La tecnologia Privacy Display di Samsung Galaxy S26 Ultra avrebbe destato l’interesse di Apple ma non per i suoi iPhone.

Nella mente di Cupertino ci sarebbero i suoi MacBook ed effettivamente il ragionamento non fa una piega. I portatili di Apple sono pensati per la produttività in movimento e, di conseguenza, avere un Privacy Display potrebbe essere una vera e propria killer feature per chi lavora in spazi condivisi.

Tuttavia ci sarà da attendere e anche parecchio: il display auto-oscurante di Samsung potrebbe arrivare a bordo dei MacBook, ma pare entro il 2029. La finestra temporale è parecchio ampia quindi è probabile che ci sarà da pazientare.

Inoltre l’utilizzo da parte di Cupertino potrebbe aprire la strada anche ad altri produttori e gli stessi GalaxyBook potrebbero utilizzare questa novità.

Come funziona il nuovo Privacy Display

Il nuovo Privacy Display di Samsung è progettato per neutralizzare sguardi indiscreti restringendo drasticamente gli angoli di visione. In questo modo, i contenuti restano nitidi solo per chi si trova esattamente di fronte allo schermo – una soluzione che ci permette di dire addio ai curiosi intorno a noi, in luoghi affollati come può essere la metropolitana.

La vera innovazione risiede nella versatilità: gli utenti possono scegliere di proteggere l’intero pannello oppure limitare la funzione solo a zone specifiche. Trattandosi di una tecnologia legata a componenti hardware dedicati (o almeno così pare), le indiscrezioni suggeriscono che rimarrà una caratteristica esclusiva del prossimo Galaxy S26 Ultra.

Tuttavia in altri casi si parla di una funzione aperta anche al resto della gamma, quindi per la risposta definitiva dovremo attendere il Galaxy Unpacked del 25 febbraio.