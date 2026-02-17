Samsung Galaxy S26 Ultra avrà una nuova selfie camera, ma piano coi festeggiamenti

La presentazione dei nuovi top di gamma si avvicina e ormai sembra che sia stato detto praticamente tutto. Nonostante ciò, emergono ancora dei piccoli dettagli e stavolta al centro dei leak c’è la selfie camera di Samsung Galaxy S26 Ultra. Il modello di punta avrà dalla sua un nuovo sensore (dopo la bellezza di tre anni) ma forse è meglio non farsi prendere dall’entusiasmo.

Nuova selfie camera per Samsung Galaxy S26 Ultra: cambia il sensore ma ci sono zero differenze

Crediti: Samsung, Evan Blass (leak)

Dopo tre generazioni di onorato servizio, per il sensore Samsung S5K3LU è tempo di andare in pensione. Secondo le ultime indiscrezioni – provenienti dall’insider cinese Ice Universe – l’ormai imminente Samsung Galaxy S26 Ultra avrà una selfie camera nuova di zecca.

La soluzione S5K3LU da 12 MP è in uso dalla serie Galaxy S23: si tratta di un sensore con dimensioni di 1/3,2″, pixel da 1,12 µm e apertura f/2.2. Con il nuovo modello Ultra dovrebbe debuttare un sensore Sony non ancora specificato, ma è bene frenare con i festeggiamenti.

Chi si aspetta una rivoluzione resterà scottato dato che le specifiche resterebbero invariate sotto ogni aspetto. Insomma ci sarebbe un cambiamento ma senza alcune novità per le caratteristiche: di certo una mossa in linea con l’approccio conservativo del brand.

Ironia a parte, la selfie camera dovrebbe offrire un campo visivo più ampio di 85° e per questo avrebbe un foro leggermente più grande rispetto a quello di Galaxy S25 Ultra. Tuttavia sarà possibile effettuare autoscatti di gruppo con una maggiore comodità. L’evento di lancio dei nuovi Galaxy è fissato per il 25 febbraio: ancora pochi giorni e potremo scoprire tutti i dettagli ufficiali.

Scheda tecnica presunta