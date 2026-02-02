Lancio a febbraio per Galaxy S26 Ultra: trapelano le immagini stampa ufficiose

Il mese di gennaio è terminato e quindi c’è una conferma indiretta delle indiscrezioni che circolano da mesi: la serie top di Samsung arriverà a febbraio, in ritardo rispetto alle solite tempistiche.
A riprova di ciò, ecco fare capolino un’ennesima immagine stampa leak dedicata a Samsung Galaxy S26 Ultra: il render mostra più da vicino il “nuovo” design del modulo fotografico, e siamo certi che nei prossimi giorni arriveranno ancora più dettagli sulla gamma.
Ancora immagini leak per Samsung Galaxy S26 Ultra: il lancio del Camera Phone si fa sempre più vicino
L’immagine stampa pubblicata in queste ore (da evleaks) vede protagonista la parte superiore di Samsung Galaxy S26 Ultra. Il dispositivo non viene mostrato nella sua interezza – a quello ci hanno già pensato i render precedenti – ma il focus è il comparto fotografico.
Similmente all’attuale Galaxy S25 Ultra, il dispositivo sarà l’unico della famiglia con quattro sensori per la fotocamera principale. La disposizione è identica a quella del predecessore, ma ora viene introdotto un modulo a capsula che circonda tre obiettivi – prima erano a filo con la scocca.
Niente stravolgimenti, quindi, ma delle rifiniture per ravvivare il design; vale anche per le forme, ora meno spigolose e squadrate. La colorazione viene chiamata Cobalt Violet e sarà una delle novità del top di gamma.
Il lancio della serie Galaxy S26 è previsto per il 25 febbraio – la data non è ancora stata confermata in via ufficiale, nel momento in cui scriviamo. Se volete saperne di più prima del debutto, ecco il nostro approfondimento con tutti i leak finora. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica di S26 Ultra.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 163,4 x 77,9 x 7,9 mm, 214 grammi
- Colorazioni: Black, White, Silver Shadow, Sky Blue, Cobalt Violet, Pink Gold
- Certificazione: IP68
- Display: Flat OLED M14 6,9″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: INEDITO – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,74 GHz – Oryon Gen 3
- 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 3
- GPU: Adreno 840
- RAM: 16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
- Batteria: 5.000 mAh
- Ricarica: 60W, wireless 25W, ricarica magnetica
- Fotocamera: quadrupla 200 + 50 + 12 + 50 MP (f/1.4) con Samsung HP2, OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN3, teleobiettivo Samsung S5K3LD con zoom 3X e teleobiettivo periscopico Sony IMX854 con zoom 5X
- Selfie camera: 12 MP (f/2.2) Sony IMX874
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI, supporto S Pen
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5