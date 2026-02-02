Lancio a febbraio per Galaxy S26 Ultra: trapelano le immagini stampa ufficiose

Di
Gabriele Cascone
-
samsung galaxy s26 ultra
Crediti: Samsung

Il mese di gennaio è terminato e quindi c’è una conferma indiretta delle indiscrezioni che circolano da mesi: la serie top di Samsung arriverà a febbraio, in ritardo rispetto alle solite tempistiche.

A riprova di ciò, ecco fare capolino un’ennesima immagine stampa leak dedicata a Samsung Galaxy S26 Ultra: il render mostra più da vicino il “nuovo” design del modulo fotografico, e siamo certi che nei prossimi giorni arriveranno ancora più dettagli sulla gamma.

Ancora immagini leak per Samsung Galaxy S26 Ultra: il lancio del Camera Phone si fa sempre più vicino

samsung galaxy s26 ultra
Crediti: @evleaks (X)

L’immagine stampa pubblicata in queste ore (da evleaks) vede protagonista la parte superiore di Samsung Galaxy S26 Ultra. Il dispositivo non viene mostrato nella sua interezza – a quello ci hanno già pensato i render precedenti – ma il focus è il comparto fotografico.

Similmente all’attuale Galaxy S25 Ultra, il dispositivo sarà l’unico della famiglia con quattro sensori per la fotocamera principale. La disposizione è identica a quella del predecessore, ma ora viene introdotto un modulo a capsula che circonda tre obiettivi – prima erano a filo con la scocca.

Niente stravolgimenti, quindi, ma delle rifiniture per ravvivare il design; vale anche per le forme, ora meno spigolose e squadrate. La colorazione viene chiamata Cobalt Violet e sarà una delle novità del top di gamma.

Il lancio della serie Galaxy S26 è previsto per il 25 febbraio – la data non è ancora stata confermata in via ufficiale, nel momento in cui scriviamo. Se volete saperne di più prima del debutto, ecco il nostro approfondimento con tutti i leak finora. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica di S26 Ultra.

Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: 163,4 x 77,9 x 7,9 mm, 214 grammi
  • Colorazioni: Black, White, Silver Shadow, Sky Blue, Cobalt Violet, Pink Gold
  • Certificazione: IP68
  • Display: Flat OLED M14 6,9″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: INEDITO – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 2 x 4,74 GHz – Oryon Gen 3
    • 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 3
  • GPU: Adreno 840
  • RAM: 16 GB LPDDR5X
  • Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile
  • Batteria: 5.000 mAh
  • Ricarica: 60W, wireless 25W, ricarica magnetica
  • Fotocamera: quadrupla 200 + 50 + 12 + 50 MP (f/1.4) con Samsung HP2, OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN3, teleobiettivo Samsung S5K3LD con zoom 3X e teleobiettivo periscopico Sony IMX854 con zoom 5X
  • Selfie camera: 12 MP (f/2.2) Sony IMX874
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI, supporto S Pen
  • Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5