Lancio a febbraio per Galaxy S26 Ultra: trapelano le immagini stampa ufficiose

Il mese di gennaio è terminato e quindi c’è una conferma indiretta delle indiscrezioni che circolano da mesi: la serie top di Samsung arriverà a febbraio, in ritardo rispetto alle solite tempistiche.

A riprova di ciò, ecco fare capolino un’ennesima immagine stampa leak dedicata a Samsung Galaxy S26 Ultra: il render mostra più da vicino il “nuovo” design del modulo fotografico, e siamo certi che nei prossimi giorni arriveranno ancora più dettagli sulla gamma.

Ancora immagini leak per Samsung Galaxy S26 Ultra: il lancio del Camera Phone si fa sempre più vicino

Crediti: @evleaks (X)

L’immagine stampa pubblicata in queste ore (da evleaks) vede protagonista la parte superiore di Samsung Galaxy S26 Ultra. Il dispositivo non viene mostrato nella sua interezza – a quello ci hanno già pensato i render precedenti – ma il focus è il comparto fotografico.

Similmente all’attuale Galaxy S25 Ultra, il dispositivo sarà l’unico della famiglia con quattro sensori per la fotocamera principale. La disposizione è identica a quella del predecessore, ma ora viene introdotto un modulo a capsula che circonda tre obiettivi – prima erano a filo con la scocca.

Niente stravolgimenti, quindi, ma delle rifiniture per ravvivare il design; vale anche per le forme, ora meno spigolose e squadrate. La colorazione viene chiamata Cobalt Violet e sarà una delle novità del top di gamma.

Il lancio della serie Galaxy S26 è previsto per il 25 febbraio – la data non è ancora stata confermata in via ufficiale, nel momento in cui scriviamo. Se volete saperne di più prima del debutto, ecco il nostro approfondimento con tutti i leak finora. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica di S26 Ultra.

Scheda tecnica presunta