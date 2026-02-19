Samsung Galaxy S26 Ultra non è ancora uscito, ma c’è già il sosia indiano

Rispetto alle solite tempistiche, quest’anno i top di gamma di Samsung arriveranno in ritardo – precisamente il 25 febbraio. L’attesa del nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra è snervante per tutti – appassionati, addetti ai lavori, per la stessa azienda – ma a quanto pare lo è anche per le realtà indiane.

Mancano ancora diversi giorni all’uscita della serie eppure il nuovo flagship ha già un sosia economico, che ne ricalca lo stile con precisione (ma con caratteristiche interne di tutt’altra pasta).

Samsung Galaxy S26 Ultra ha già un clone, prima del debutto: ecco la versione economica (indiana) a soli 72$

Crediti: Instagram (etaeshahealam_mobile)

Lo smartphone in questione è chiamato Bold T650 e sembra (da lontano) un Galaxy S26 Ultra, ma con Samsung non c’entra assolutamente nulla. Il produttore è Snexian, un marchio indiano per origine e distribuzione ma con dispositivi importati dalla Cina o comunque assemblati con componenti cinesi.

Il clone indiano/cinese del nuovo top di gamma presenta il medesimo look ma a differenza del modello originale ha un’anima da budget phone. Il prezzo è di circa 72$ al cambio mentre le specifiche sono da entry level.

A bordo troviamo 3 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione; dovrebbe trattarsi di un terminale 5G, ma il condizionale è d’obbligo. Sfortunatamente – o per fortuna? – non conosciamo le specifiche complete. Comunque gli smartphone clone non sono una novità, quindi diamo per scontato una scheda tecnica modesta.

Questo genere di fenomeno è tipico ad ogni nuovo lancio, specialmente quando si tratta di telefoni dal nome altisonante – come nel caso di Samsung Galaxy S26 Ultra. Non appena i leak diventano più consistenti e il design è quasi ufficiale, ecco che iniziano a spuntare i sosia economici.

Per il vero top di gamma di Samsung bisognerà attendere l’evento del 25 febbraio; intanto, se siete curiosi di scoprire tutte le novità potete dare un’occhiata al nostro approfondimento con leak e conferme finora.