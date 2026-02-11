Tutto pronto per Samsung Galaxy S26: data ufficiale e promozioni di lancio

Finalmente ci siamo e dopo le anticipazioni degli ultimi mesi ecco che la data d’uscita è ufficiale: l’evento Galaxy Unpacked è stato confermato e con ecco arriveranno anche i nuovi Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra. Il trittico ormai è ad un passo dal debutto e oltre alla giorno dell’uscita c’è già una promo iniziale che ti permette di ricevere 30€ di sconto e la possibilità di ottenere un coupon fino a 500€.

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: ufficiale la data di presentazione, confermato il nuovo evento Unpacked

Crediti: Samsung, Evan Blass (leak)

La data di presentazione della serie Samsung Galaxy S26 è la stessa delle indiscrezioni: l’appuntamento con i flagship è fissato per il 25 febbraio, nella cornice statunitense di San Francisco. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming tramite i canali social del brand, a partire dalle ore 19:00.

Inoltre è già attiva una promo lancio dedicata all’evento Unpacked: basta registrarsi nella pagina ufficiale (su Samsung Shop Online e Shop App) per ricevere un codice sconto del valore di 30€. Inoltre fino al 22 febbraio sono in palio 10 codici sconto da 500€ validi sulle categorie Mobile/Accessori Mobile. Gli utenti vincitori saranno contattati entro il 24 febbraio.

Se volete saperne di più sulla serie potete dare un’occhiata al gigantesco spoiler di Roland Quandt: l’insider ha svelato specifiche e prezzi, ma chiaramente l’ultima parola spetta sempre all’azienda.

