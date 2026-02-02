Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: tutti i leak finora

Ultimo aggiornamento: 2 febbraio – Come al solito le indiscrezioni sulla prossima serie di punta di Samsung sono tantissime. Manca ancora molto al lancio ma è bene fare il punto della situazione: in questo approfondimento abbiamo raccolto per voi (e continueremo a farlo) tutti i leak finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita della famiglia Samsung Galaxy S26.

Inizialmente si era parlato di un cambio di rotta, con il presunto modello S26 Pro e l’aggiunta del flagship ultrasottile S26 Edge al posto del solito Plus. Tuttavia il colosso tech avrebbe fatto retro marcia – dietro le quindi, parliamo di voci di corridoio – in favore di una lineup classica.

Quindi anche a questo giro dovremmo avere i consueti Samsung Galaxy S26 base, S26+ e il modello di punta S26 Ultra. Non sarebbero previsti stravolgimenti ma di certo la gestione del chipset farà discutere.

Samsung Galaxy S26 Pro, S26 Edge e S26 Ultra: tutto quello che sappiamo dei prossimi top di gamma

Design e display

Il design della serie S26 dovrebbe cambiare leggermente rispetto a quello della famiglia Galaxy S25, senza stravolgimenti – come mostrato anche dalle immagini ufficiose leak. La telecamera integrata nella scocca, non a filo ma senza modulo a contenerla, dovrebbe presentare un look più in linea con quello di Galaxy S25 Edge e Z Fold 7.

Crediti: Android Headlines

Ci sarebbe un modulo a capsula per contenere i sensori della fotocamera, il tutto affiancato dal flash LED. Tuttavia dovremmo avere delle piccole differenze in base al modello. Samsung Galaxy S26, che sostituirebbe il modello base, avrebbe dalla sua una tripla camera mentre nel caso di S26 Ultra ci sarebbe anche un quarto sensore posteriore.

In merito ai display, tutti Dynamic AMOLED 2X, avremmo varie dimensioni: si partirebbe dai 6,3″ di diagonale del modello base fino ad un massimo di 6,9″ per il fratello maggiore Ultra, passando per i 6,7″ della versione Plus.

Crediti: Android Headlines

A proposito del modello di punta, a questo giro Samsung implementerà la sua tecnologia Flex Magic Pixel: un display con modalità privacy integrata che rende illeggibile il pannello per chiunque si trovi ai lati – ma che funzionerà in modo personalizzabile.

Tutti avrebbero scocche impermeabili IP68; infine S26 Ultra manterrebbe il digitalizzatore e quindi il supporto alla S Pen, rispetto a Z Fold 7 (che invece lo ha perso completamente).

Spessore e peso a confronto

Un insider ha svelato le presunte dimensioni (spessore e peso) dell’intera serie: mentre il modello S26+ resterebbe invariato, sia la versione base che il fratello maggiore Ultra avrebbero dei leggeri miglioramenti.

Smartphone Spessore Peso Galaxy S26 6,9 mm 164 grammi Galaxy S26+ 7,3 mm 191 grammi Galaxy S26 Ultra 7,9 mm 214 grammi Galaxy S25 7,2 mm 162 grammi Galaxy S25+ 7,3 mm 190 grammi Galaxy S25 Ultra 8,2 mm 218 grammi Galaxy S25 FE 7,4 mm 190 grammi Galaxy S25 Edge 5,84 mm 163 grammi

Specifiche tecniche

Per le specifiche tecniche della famiglia Samsung Galaxy S26 potremmo scrivere un trattato ma ci limitiamo a due nomi: Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy e Exynos 2600. Quest’anno la serie dovrebbe muoversi tra soluzioni Qualcomm e Samsung ma non è ancora chiara la strategia.

Secondo le indiscrezioni più recenti, in Europa Samsung opterà per una commistione tra i due chipset: S26 e S26+ monterebbero il SoC Exynos, mentre le variante Ultra arriverebbe con lo Snapdragon. Di seguito trovate un riepilogo delle caratteristiche dei processori:

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ( For Galaxy )

( ) CPU octa-core 2 x 4,74 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

Exynos 2600 : 2 nm Samsung

: 2 nm Samsung CPU deca-core 1 x 3,8 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,25 GHz – ARM C1-Pro 6 x 2,75 GHz – ARM C1-Pro

GPU Xclipse 960

Il SoC Exynos 2600 potrebbe avere due versioni: dai benchmark è emersa la possibile esistenza di una variante depotenziata, ma è tutto da verificare.

Batteria

Passando alle batterie, la nuova serie dovrebbe fare dei passi avanti ma non aspettatevi miracoli sul fronte della capienza. Samsung Galaxy S26 dovrebbe offrire 4.300 mAh, contro i 4.000 mAh di S25 base; la versione Plus avrebbe nuovamente un’unità da 4.900 mAh.

Il top di gamma di punta S26 Ultra continuerebbe la tradizione che va avanti dal 2020 (con S20 Ultra), ossia avrebbe un’unità da 5.000 mAh. Secondo altre voci ci sarebbe invece un miglioramento – minino – con 5.200 mAh.

Comunque le vere novità sarebbero tutte sul fronte della ricarica: a livello cablato S26 Ultra dovrebbe salire a 60W mentre tutti i modelli avrebbero il supporto alla ricarica wireless magnetica. Si tratta di una funzionalità in stile MagSafe di Apple: i nuovi Samsung avrebbero i magneti direttamente integrati sotto la scocca, proprio che avviene con gli iPhone (dalla serie 12 in poi).

Per la ricarica wireless si salirebbe dai 15W soliti a 25W, almeno per il modello Ultra.

Fotocamera

Il comparto fotografico si muoverebbe in bilico tra novità e vecchie tradizioni. Galaxy S26 avrebbe un trittico da 50 + 12 + 12 MP con ultra-wide e il nuovo teleobiettivo S5K3LD, che sostituisce il precedente da 10 MP. Un report recente contraddice queste voci, sostenendo invece che il nuovo flagship avrà lo stesso comparto di Galaxy S25: un sensore principale GN3 da 50 MP, un ultra-wide da 12 MP e un tele da 10 MP (S5K3K1).

Galaxy S26+ dovrebbe arrivare con un trittico da 50 + 12 + 12 MP, sempre con ultra-wide e tele. Il miglioramento starebbe sia nel già citato teleobiettivo che nel sensore principale, ora sostituito da una soluzione ISOCELL S5KGNG.

Infine il Camera Phone della serie: Galaxy S26 Ultra monterebbe una Quad Camera come da tradizione, una soluzione da 200 + 50 + 12 + 50 MP con un ultra-wide e due teleobiettivi, il principale con zoom periscopico (5X) ed uno secondario “classico” (3X) che passerebbe dagli attuali 10 MP di S25 Ultra a 12 MP. Tuttavia secondo altre voci in realtà il tele resterebbe invariato, e quindi da 10 MP.

Stando ad altre indiscrezioni potrebbe esserci il ritorno dell’apertura variabile, una caratteristica che manda da Galaxy S9 e che potrebbe comparire del prossimo S26 Ultra.

Samsung Galaxy S26 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 149,3 x 71,4 x 6,96 mm, 164 grammi

Colorazioni: /

Certificazione: IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 6,27″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore ultrasottile

SoC: Samsung Exynos 2600, 2 nm Samsung Foundry

CPU deca-core 1 x 3,80 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,26 GHz – ARM C1-Pro 6 x 2,76 GHz – ARM C1-Pro

GPU: Xclipse 960

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.300 mAh

Ricarica: 45W, wireless 15W o 25W, ricarica magnetica

Fotocamera: tripla 50 + 12 + 12 MP (f/?) con S5KGNG, OIS, ultra-wide IMX564 e teleobiettivo S5K3LD con zoom ottico 3X

Selfie camera: 12 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5

Samsung Galaxy S26+ – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 158,4 x 75,7 x 7,35 mm, 191 grammi

Colorazioni: /

Certificazione: IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore ultrasottile

SoC: Samsung Exynos 2600, 2 nm Samsung Foundry

CPU deca-core 1 x 3,80 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,26 GHz – ARM C1-Pro 6 x 2,76 GHz – ARM C1-Pro

GPU: Xclipse 960

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.900 mAh

Ricarica: 45W, wireless 15W o 25W, ricarica magnetica

Fotocamera: tripla 50 + 12 + 12 MP (f/?) con S5KGNG, OIS, ultra-wide IMX564 e teleobiettivo S5K3LD con zoom ottico 3X

Selfie camera: 12 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5

Samsung Galaxy S26 Ultra – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 163,4 x 77,9 x 7,9 mm, 214 grammi

Colorazioni: Black, White, Silver Shadow, Sky Blue, Cobalt Violet, Pink Gold

Certificazione: IP68

Display: Flat OLED M14 6,9″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: INEDITO – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,74 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,63 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: 60W, wireless 25W, ricarica magnetica

Fotocamera: quadrupla 200 + 50 + 12 + 50 MP (f/1.4) con Samsung HP2, OIS, auto-focus laser, ultra-grandangolare Samsung JN3, teleobiettivo Samsung S5K3LD con zoom 3X e teleobiettivo periscopico Sony IMX854 con zoom 5X

Selfie camera: 12 MP (f/2.2) Sony IMX874

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI, supporto S Pen

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5

L’aggiunta mancata di Galaxy S26 Pro e S26 Edge

S26 Edge – Crediti: Onleaks x Androidheadlines

Come anticipato in apertura, i leak iniziali parlavano dell’aggiunta di una versione Pro come modello di partenza: niente S26 liscio, ma direttamente una variante chiamata S26 Pro per alzare l’asticella della gamma e renderla ancora più premium. L’idea è naufragata in favore della solita nomenclatura.

Addirittura si vociferava di un cambiamento epocale: il modello ultrasottile Samsung Galaxy S26 Edge avrebbe preso il posto di Galaxy S26+, con un design che strizzerebbe l’occhio a Cupertino (che abbiamo visto in alcune immagini leak). Il modulo fotografico – ampio e rettangolare – pare ispirato al nuovo look di iPhone 17 Pro e Pro Max, di sicuro una scelta controversa se confermata.

Le cose non sarebbero andate come sperato: le vendite di Galaxy S25 Edge non hanno convinto e quindi il lancio del suo successore dovrebbe essere fissato in un secondo momento, più tardi nel corso del 2026.

Quanto costano Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra – Prezzo e uscita

I nuovi smartphone della serie Samsung Galaxy S26 non hanno ancora una data d’uscita ma un poster leak riporta che l’evento Unpacked avrà luogo il 25 febbraio. La location del prossimo evento dovrebbe essere San Francisco, un ritorno per i flagship dato che la città ha ospitato il debutto della gamma Galaxy S23.

Parlando del prezzo, ci saranno dei rincari a causa della crisi delle memorie; gli aumenti maggiori dovrebbero riguardare le configurazioni superiori. Paradossalmente S26 Ultra costerebbe meno o arrivare allo stesso prezzo di S25 Ultra: si vocifera che Samsung abbia deciso di farsi carico di una quota dei costi per rendere il modello di punta più competitivo.