Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: arriva il leak definitivo con TUTTO

Le indiscrezioni dei giorni scorsi lasciavano presagire qualcosa e alla fine il momento è arrivato: il leak definitivo per la serie Samsung Galaxy S26 arriva da Roland Quandt, una delle figure più affidabili del mondo tech. In un lungo approfondimento vengono svelate le specifiche complete del modello base e dei fratelli maggiori Galaxy S26+ e S26 Ultra, con tanto di dettagli sul prezzo di vendita.

Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: arriva il leak definitivo con tutti i dettagli della serie

Crediti: Android Headlines

Come abbiamo visto dai render finora, la serie Samsung Galaxy S26 non stravolge le cose ma presenta un’estetica ormai collaudata. La fotocamera principale è inserita in un modulo a capsula con un look che ricorda quello degli ultimi pieghevoli della serie Galaxy Z Fold.

I tre smartphone arriveranno in formati differenti con display da 6,3″, 6,7″ e 6,9″ di diagonale: tutti avranno una frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz e un vetro protettivo Corning Gorilla Glass Armor 2.

Samsung Galaxy S26 e S26+ avranno tanto in comune e l’unica differenza riguarderà lo schermo; la vera chicca sarà (come di consueto) Galaxy S26 Ultra con la sua Quad Camera, batteria e ricarica maggiori ed un SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Il chipset di Qualcomm sarà in versione For Galaxy con una frequenza di clock fino a 4,74 GHz, leggermente superiore. Lato memorie tutti i modelli avranno 12 GB di RAM e archiviazione da 256/512 GB mentre solo S26 Ultra offrirà anche 16 GB e 1 TB di storage.

Nessuna sorpresa per le telecamere, che presenta le medesime caratteristiche della serie Galaxy S25: i nuovi S26 e S26+ offriranno un sensore da 50 MP, un ultra-wide da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Zero sorprese anche per S26 Ultra: stessi sensori del predecessore – il principale da 200 MP, un tele da 10 MP e un tele periscopico da 50 MP, insieme ad un ultra-wide da 50 MP – ma con un’apertura maggiore in quasi tutti i casi.

Come visto nei giorni scorsi, gli smartphone presentano il supporto alla ricarica Qi2 ma non ci sono i magneti integrati – come avviene con la tecnologia MagSafe di Apple. Il piccolo della famiglia si ferma a 15W cablati mentre S26+ sale a 25W, entrambi con ricarica wireless da 15W. Il modello Ultra arriva a 45W cablati e 25W wireless mentre le batterie sono da 4.300/4.900/5.000 mAh.

Per i prezzi si partirebbe da 999€ per S26, passando per 1.269€ per la variante S26+, fino a 1.469€ per S26 Ultra. Si tratterebbe delle cifre di partenza per il mercato tedesco, quindi resta da vedere se cambieranno per l’Italia. Di seguito trovate tutte le schede tecniche leak della serie.

Samsung Galaxy S26

Dimensioni e peso: 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, 167 grammi

Colorazioni: Black, White, Sky Blue, Cobalt Violet

Certificazione: IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 6,3″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz, protezione Corning Gorilla Armor 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore ultrasottile

SoC: Samsung Exynos 2600, 2 nm Samsung Foundry

CPU deca-core 1 x 3,8 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,25 GHz – ARM C1-Pro 6 x 2,75 GHz – ARM C1-Pro

GPU: Xclipse 960

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.300 mAh

Ricarica: 25W, wireless Qi2 15W, ricarica magnetica

Fotocamera: tripla 50 + 12 + 10 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide 120° e teleobiettivo con zoom ottico 3X e OIS

Selfie camera: 12 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5

Samsung Galaxy S26+

Dimensioni e peso: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm, 190 grammi

Colorazioni: Black, White, Sky Blue, Cobalt Violet

Certificazione: IP68

Display: Flat Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz, protezione Corning Gorilla Armor 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore ultrasottile

SoC: Samsung Exynos 2600, 2 nm Samsung Foundry

CPU deca-core 1 x 3,8 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,25 GHz – ARM C1-Pro 6 x 2,75 GHz – ARM C1-Pro

GPU: Xclipse 960

RAM: 12 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 4.900 mAh

Ricarica: 45W, wireless Qi2 15W, ricarica magnetica

Fotocamera: tripla 50 + 12 + 10 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide 120° e teleobiettivo con zoom ottico 3X e OIS

Selfie camera: 12 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8.5

Samsung Galaxy S26 Ultra