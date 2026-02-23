Serie Galaxy S26: l’etichetta energetica UE conferma batterie e autonomia

Non bastavano i leak che si susseguono da mesi, ora ci si mette anche la nuova certificazione energetica europea. La novità introdotta la scorsa estate si sta rivelando utile per ottenere anticipazioni sui dispositivi in arrivo alle nostre latitudini. Stavolta tocca al trittico di Samsung: sia Galaxy S26 che i fratelli maggiori S26+ e Ultra sono stati avvistati nel database dell’ente EPREL, con alcune informazioni su batteria e longevità.

I nuovi Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra hanno ricevuto l’etichetta energetica UE: ecco i dettagli confermati

Crediti: ytechb

Per chi si fosse perso qualcosa, l’etichetta energetica UE è stata introdotta in Europa da giugno 2025 e introduce una serie di requisiti per i dispositivi tech come smartphone e tablet. I produttori devono indicare con precisione la capacità della batteria, insieme ad altri dettagli come l’efficienza energetica, i cicli di durata, la resistenza alle cadute e il livello di riparabilità del prodotto.

Per quanto riguarda i membri della famiglia Samsung Galaxy S26, tutti e tre i telefoni sono classificati IP68 contro polvere e acqua. Per i test di caduta i dispositivi hanno raggiunto la classificazione A (il massimo) mentre per la riparabilità sono stati valutati tutti con una C.

I tre smartphone montano batterie in grado di mantenere l’80% della capacità fino a 1.200 cicli di ricarica. Il piccolo della famiglia monta un’unità da 4.175 mAh con una durata di 51 ore (con una singola carica). Galaxy S26+ sale a 4.755 mAh con un’autonomia di 55 ore; infine Galaxy S26 Ultra offre 4.855 mAh e una durata di 55 ore.

A livello commerciale, le batterie dovrebbero essere di 4.300 mAh, 4.900 mAh e 5.000 mAh, in linea con i leak finora. Se volete saperne di più in attesa dell’evento di lancio – fissato per il 25 febbraio – allora date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato alla famiglia S26.