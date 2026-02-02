Il Samsung Galaxy S26 che potrete comprare mostra quanto vale su Geekbench

Dopo aver osservato da lontano le varianti americane, il futuro top di gamma Samsung inizia a parlare una lingua decisamente più familiare.

Se fino a ieri i riflettori erano puntati esclusivamente sui modelli SM-S942U e SM-S948U (rispettivamente Galaxy S26 e S26 Ultra destinati agli Stati Uniti con chip Snapdragon) l’apparizione su Geekbench del modello SM-S942N cambia radicalmente le carte in tavola.

Dietro questa sigla si cela infatti la versione sudcoreana del Galaxy S26, un dispositivo che, per consuetudine industriale e logiche di mercato, rappresenta l’alter ego quasi identico della variante che arriverà sugli scaffali europei e di tutta Italia.

Samsung Galaxy S26 con chip Exynos passa da Geekbench

Crediti: Samsung

La conferma tecnica più rilevante riguarda il chip sotto la scocca: come anticipato dall’azienda, il test ha rivelato la presenza del processore Exynos 2600. Il prototipo analizzato è equipaggiato con 12 GB di RAM e basato su Android 16, verosimilmente arricchito dall’interfaccia One UI 8.5.

Per gli utenti italiani, questa non è solo una curiosità, ma una finestra diretta su ciò che avremo presto tra le mani, confermando la strategia del doppio processore per i diversi mercati.

I dati emersi tratteggiano un quadro di prim’ordine. L’Exynos 2600 è il primo chipset al mondo realizzato con il processo produttivo a 2 nanometri di Samsung e tecnologia GAA (Gate-All-Around). Questa evoluzione litografica è accompagnata da una struttura della CPU a dieci core decisamente innovativa, che sfrutta i nuovi core ARM C1-Ultra e C1-Pro.

Le dichiarazioni ufficiali del produttore parlano di un incremento prestazionale del 39% rispetto al precedente Exynos 2500. Un dato che, se confermato, spazzerebbe via i dubbi sulle capacità del silicio proprietario rispetto alla controparte Qualcomm.

Crediti: GSMArena Crediti: GSMArena

Potenza grafica da vendere

L’analisi dei benchmark ha portato alla luce anche dettagli interessanti sul fronte grafico. La piattaforma integra la GPU Samsung Xclipse 960, una componente che promette di fare faville nel gaming mobile.

Sebbene Samsung sia rimasta vaga sull’architettura, le informazioni ufficiose indicano il passaggio alla tecnologia RDNA 4, un salto enorme rispetto alla RDNA 2 vista in precedenza.

I numeri dichiarati sono importanti: si parla di un raddoppio della potenza di calcolo e di un miglioramento del 50% nelle prestazioni in Ray Tracing rispetto alla generazione passata.

Questo suggerisce che il Galaxy S26 che vedremo in Italia potrebbe gestire effetti di luce e riflessi nei videogiochi con una fluidità mai vista prima su un dispositivo Exynos.

Un’anteprima di quello che vedremo entro fine mese

Sebbene manchi ancora un test specifico di un modello targato “EU”, la comparsa della variante coreana SM-S942N è l’indizio più solido che abbiamo. Storicamente, Corea ed Europa viaggiano sullo stesso binario hardware per le versioni base e Plus della serie S.

È quindi lecito assumere che le prestazioni misurate oggi su questo dispositivo siano, con ottima approssimazione, le stesse che sperimenteremo al lancio ufficiale nel nostro Paese.

I benchmark pre-rilascio vanno sempre presi con le dovute cautele, ma i segnali indicano un Exynos 2600 pronto a competere ad armi pari, promettendo un 2026 tecnologicamente molto interessante per il mercato del vecchio continente.