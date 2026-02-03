Questi vecchi Samsung Galaxy non riceveranno più aggiornamenti

Con l’arrivo dei dettagli delle patch di sicurezza di febbraio 2026, il produttore asiatico ha confermato quali modelli riceveranno gli update del mese. La lista ufficiale è stata aggiornata e mancano all’appello tre nomi noti: Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra sono giunti ufficialmente alla fine del supporto e non riceveranno più aggiornamenti software.

Addio a Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: è la fine di un’era per la serie di punta

Crediti: Samsung

La casa sudcoreana è tra le più attente quando si parla degli update della sua interfaccia e pubblica periodicamente l’elenco aggiornato dei dispositivi supportati. Con l’arrivo del mese di febbraio è stato confermato lo stop per gli ex flagship Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra.

I top di gamma del 2021 non riceveranno più aggiornamenti, né di Android né per quanto riguarda le patch di sicurezza. Non si tratta di un evento straordinario, ma di normale amministrazione: Samsung aveva promesso 4 anni di update e così è stato.

L’attuale politica degli aggiornamenti arriva fino a 7 anni, ma è stata introdotta nel 2024 – fa eccezione Galaxy S25 Enterprise Edition, con la promessa di 8 anni. Segnaliamo che la serie S21 non è morta del tutto: Samsung Galaxy S21 FE è stato lanciato un anno dopo, quindi il supporto terminerà a gennaio 2027.

Inoltre c’è stato un cambio per la serie Galaxy S22: Samsung ha spostato il trittico (base, Plus e Ultra) nel programma di aggiornamenti trimestrali.

Quali smartphone Samsung ricevono aggiornamenti mensili

Pieghevoli

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip 7 FE

W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip, W26

Galaxy S

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE

Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

Galaxy A

Galaxy A56 5G

Modelli Enterprise