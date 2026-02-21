L’attesa per il prossimo evento Unpacked si fa sempre più intensa e, come spesso accade, le ultime indiscrezioni stanno colmando i vuoti rimasti sulle novità in arrivo.
Oltre alla nuova linea di smartphone Galaxy S26, i riflettori sono puntati sulla prossima generazione di auricolari del colosso coreano: i Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro. Secondo le ultime novità Samsung sembra intenzionata a giocare una carta strategica, aggiornando il design dei suoi dispositivi senza però aumentare i prezzi.
Samsung Galaxy Buds 4 Pro: gli auricolari premium sono già da Euronics, a pochi giorni dal debutto
Le indiscrezioni sui prezzi indicano che i nuovi auricolari manterranno una forte continuità con la generazione precedente. Negli Stati Uniti, i Galaxy Buds 4 dovrebbero essere lanciati a 179,99$, mentre la variante Pro si posizionerebbe a 249,99$.
La strategia deiprezzi bloccati è particolarmente significativa se si considera la fluttuazione dei costi dei componenti che ha spinto molti altri brand a rivedere i propri listini verso l’alto
Anche per quanto riguarda il mercato europeo, e nello specifico quello italiano, le prime conferme arrivano dai listini di rivenditori come Euronics. I Galaxy Buds 4 Pro sono spuntati di recente, al prezzo di 249€, anche se le immagini mostrano il design della precedente generazione.
Oltre all’aspetto economico, le novità più rilevanti riguardano l’estetica. I render e le unità dummy circolate recentemente suggeriscono un cambio di rotta stilistico: Samsung starebbe per adottare un design con aste più piatte, con un look più pulito, sobrio e minimale.
Ricordiamo che il debutto ufficiale dei Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro è previsto per il 25 febbraio durante l’evento Unpacked di San Francisco, in concomitanza con il lancio dei nuovi smartphone della serie S.
