Samsung Galaxy Book6 in Europa, tre modelli con Intel Core Ultra Serie 3 e fino a 30 ore di autonomia

Samsung ha annunciato nella giornata di ieri il lancio europeo della sua nuova gamma di personal computer premium, composta da Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro e Galaxy Book6.

Questa nuova lineup conferma la volontà del produttore di proporre dispositivi che uniscono potenza e funzionalità intelligenti, rispondendo alle necessità dei flussi di lavoro moderni attraverso un aggiornamento hardware sostanziale e un rinnovamento estetico.

I tre modelli condividono una filosofia costruttiva orientata alla portabilità, pur differenziandosi nettamente per la componentistica interna e il target di utilizzo, spaziando dalla creatività professionale all’uso quotidiano avanzato.

Samsung Galaxy Book6, tutto quello che devi sapere sui modelli annunciati

Crediti: Samsung

L’approccio estetico della serie Galaxy Book6 punta su un design essenziale e minimalista, caratterizzato da linee pulite, angoli arrotondati e un logo allineato al centro della scocca. I dispositivi, disponibili nelle colorazioni Grey e Silver, sono stati progettati per essere sottili e bilanciati, con l’obiettivo di migliorare la portabilità senza sacrificare la robustezza strutturale.

Samsung ha inoltre introdotto una struttura di raffreddamento interna migliorata su tutta la gamma, una scelta ingegneristica necessaria per mantenere prestazioni stabili anche durante carichi di lavoro intensivi.

I display variano significativamente tra i modelli. Il Galaxy Book6 Ultra vanta un pannello da 16″ Touch Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 2.880 x 1.800 pixel, trattamento antiriflesso e una luminosità di 1000 nit. Anche la serie Pro adotta la tecnologia AMOLED con funzionalità touch e antiriflesso sia sulla versione da 14″ che da 16″.

Il modello base Galaxy Book6, invece, monta pannelli IPS con risoluzione WUXGA (1.920 x 1.200 pixel) e luminosità di 350 nit, disponibili in varianti touch e non-touch a seconda della diagonale scelta.

Specifiche tecniche e prestazioni

Sotto la scocca, la serie Ultra rappresenta il vertice delle prestazioni, integrando processori Intel Core Ultra Serie 3 nelle varianti X9, 9, X7 e 7, accompagnati da una NPU Intel capace di raggiungere i 50 TOPS per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale.

La gestione grafica è affidata a GPU dedicate NVIDIA GeForce RTX serie 5000, specificamente i modelli 5060 e 5070 con 8 GB di memoria GDDR7. La memoria RAM è di tipo LPDDR5X con tagli da 16 GB, 32 GB fino a 64 GB, mentre l’archiviazione SSD PCIe varia da 512 GB a 2 TB.

Il Galaxy Book6 Pro mantiene un profilo prestazionale elevato ma più orientato alla mobilità, utilizzando processori Intel Core Ultra X7, 7 e 5 e affidandosi alla grafica Intel Arc.

Il modello standard Galaxy Book6 offre configurazioni con Intel Core Ultra 7 e 5, NPU fino a 49 TOPS e grafica integrata Intel, con opzioni di RAM da 16 GB o 32 GB. Tutti i modelli beneficiano di funzionalità intelligenti per la produttività e una connettività a 360° all’interno dell’ecosistema Galaxy per la condivisione dei file.

Autonomia, connettività e porte

L’autonomia è supportata da batterie di capacità differenti in base al telaio: l’Ultra integra una batteria da 80,20 Wh con supporto alla ricarica tramite adattatore USB-C da 140 W o 100 W.

I modelli Pro dispongono di batterie da 67,18 Wh per la versione da 14 pollici e 78,07 Wh per quella da 16 pollici, con supporto a un adattatore da 65 W.

Il Galaxy Book6 standard si affida a un modulo da 61,2 Wh con ricarica a 45 W. Samsung promette fino a 30 ore di autonomia per i modelli più performanti.

Sul fronte della connettività, le varianti Ultra e Pro supportano il recente standard Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. La dotazione di porte per questi modelli premium include due Thunderbolt 4, una USB Tipo-A, una porta HDMI 2.1 che supporta segnali fino a 8K@60Hz e uno slot SD esclusivo del modello Ultra.

Il Galaxy Book6, pur limitandosi al Wi-Fi 6E, offre una versatilità notevole per l’ambiente business grazie alla presenza di due porte USB Tipo-C, due USB Tipo-A, HDMI, slot microSD e una porta RJ45 per la connessione di rete cablata.

Prezzi e disponibilità

I preordini per la nuova gamma apriranno dal 25 febbraio 2026 in diversi paesi europei tra cui l’Italia, con disponibilità effettiva all’acquisto a partire dall’11 marzo 2026. Di seguito il listino prezzi per le configurazioni annunciate: