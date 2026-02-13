Google Play Console conferma: Galaxy A37 e A57 stanno arrivando

Manca poco ormai al debutto dei top di gamma della serie Galaxy S26, eppure la compagnia asiatica ha anche qualche altra carta da giocare. I prossimi Samsung Galaxy A37 e A57 sono ormai imminenti e davvero è solo questione di tempo: l’ennesimo indizio arriva da Google Play Console dove entrambi i medio gamma sono apparsi con alcune specifiche ma soprattutto con i render ufficiali.

Samsung Galaxy A37 e A57 appaiono su Google Play Console: il lancio ormai è imminente

Samsung Galaxy A37 – Crediti: Samsung

La certificazione di Google indica che il lancio è imminente: il mese di febbraio è tutto per gli S26 quindi è molto probabile che i dispositivi della serie A saranno annunciati a marzo. Play Console mostra il look di Samsung Galaxy A37, ma non ci sono stravolgimenti rispetto al predecessore. Inoltre viene confermata la presenza del SoC Exynos 1480, con 6 GB di RAM e Android 16 lato software.

Di seguito trovate una panoramica delle scheda tecnica, frutto dei leak trapelato fino a questo momento.

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: /

Display: Flat Super AMOLED 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel)

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC: Samsung Exynos 1480, 4 nm Samsung

CPU octa-core 4 x 2,75 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Xclipse 530

RAM: 6/8/12 GB

Storage: 128/256 GB

Batteria: 5.000 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 5 MP (f/?) con IMX906, OIS, ultra-wide e macro

Selfie camera: 12 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Sistema operativo: Android 16 con One UI 8

Samsung Galaxy A57 – Crediti: Samsung

Passando al fratello maggiore Samsung Galaxy A57 anche in questo caso non ci sono grandi svolte. Estetica e varie specifiche guardano al predecessore, ma dalla certificazione TENAA emergono spessore e peso contenuti. A parte questi l’altra novità sarebbe il chipset Exynos 1680, che nel momento in cui scriviamo risulta ancora inedito.