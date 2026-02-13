Google Play Console conferma: Galaxy A37 e A57 stanno arrivando

Manca poco ormai al debutto dei top di gamma della serie Galaxy S26, eppure la compagnia asiatica ha anche qualche altra carta da giocare. I prossimi Samsung Galaxy A37 e A57 sono ormai imminenti e davvero è solo questione di tempo: l’ennesimo indizio arriva da Google Play Console dove entrambi i medio gamma sono apparsi con alcune specifiche ma soprattutto con i render ufficiali.
Samsung Galaxy A37 e A57 appaiono su Google Play Console: il lancio ormai è imminente
La certificazione di Google indica che il lancio è imminente: il mese di febbraio è tutto per gli S26 quindi è molto probabile che i dispositivi della serie A saranno annunciati a marzo. Play Console mostra il look di Samsung Galaxy A37, ma non ci sono stravolgimenti rispetto al predecessore. Inoltre viene confermata la presenza del SoC Exynos 1480, con 6 GB di RAM e Android 16 lato software.
Di seguito trovate una panoramica delle scheda tecnica, frutto dei leak trapelato fino a questo momento.
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display: Flat Super AMOLED 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel)
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento passivo
- SoC: Samsung Exynos 1480, 4 nm Samsung
- CPU octa-core
- 4 x 2,75 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Xclipse 530
- RAM: 6/8/12 GB
- Storage: 128/256 GB
- Batteria: 5.000 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: tripla 50 + 8 + 5 MP (f/?) con IMX906, OIS, ultra-wide e macro
- Selfie camera: 12 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8
Passando al fratello maggiore Samsung Galaxy A57 anche in questo caso non ci sono grandi svolte. Estetica e varie specifiche guardano al predecessore, ma dalla certificazione TENAA emergono spessore e peso contenuti. A parte questi l’altra novità sarebbe il chipset Exynos 1680, che nel momento in cui scriviamo risulta ancora inedito.
- Dimensioni e peso: 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 182 grammi
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display: Flat Super AMOLED 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento passivo
- SoC: INEDITO – Samsung Exynos 1680, 4 nm Samsung
- CPU octa-core
- 1 x 2,9 GHz
- 4 x 2,6 GHz
- 3 x 1,95 GHz
- GPU: Xclipse 550
- RAM: 8/12 GB
- Storage: 128/256 GB espandibile fino a 2 TB (micro SD)
- Batteria: 5.000 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: tripla 50 + 12 + 5 MP (f/?) con OIS, ultra-wide e macro
- Selfie camera: 12 MP (f/?)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C
- Sistema operativo: Android 16 con One UI 8