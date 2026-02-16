Samsung Galaxy A27 rompe il silenzio: il “fratello perduto” è finalmente apparso

La serie A si prepara ad una nuova aggiunta, che si unisce ai fratelli maggiori Galaxy A37 e A57. Mentre questi ultimi sono stati protagonisti di una valanga di indiscrezioni, Samsung Galaxy A27 è rimasto lontano dai radar per mesi: niente indiscrezioni e leak insistenti, solo un timido accenno lo scorso novembre e null’altro.

Dopo mesi lontano dai radar, Samsung Galaxy A27 è stato certificato: il mid-range esiste ed è in arrivo

Samsung Galaxy A26 – Crediti: Samsung

Le cose sono cambiate nei giorni scorsi, grazie alla doppia certificazione dell’ente IMEI: il telefono è comparso in due varianti siglate SM-A276B e SM-A276U. In entrambi i casi è riportato il nome commerciale del terminale, che conferma la sua identità: Samsung Galaxy A27 è vivo e vegeto ed arriverà in patria e negli Stati Uniti.

Visti i precedenti diamo per scontato che farà capolino anche in Italia, insieme a Galaxy A37 e A57. Per ora mancano indizi sulle specifiche e non ci sono render leak; poco male visti i dettagli trapelati sugli altri modelli, che lasciano presagire poche novità.

Probabilmente anche Galaxy A27 non subirà stravolgimenti: stesso design, parecchio specifiche mutuate dal precedente Galaxy A26 e magari l’aggiunta di un nuovo chipset. Di conseguenza potremmo ritrovare uno schermo Super AMOLED da 6,7″ a 120 Hz, una batteria da 5.000 mAh e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e stabilizzazione ottica.

Il lancio dei nuovi telefoni della serie A è atteso a marzo, quindi nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle indiscrezioni anche sul fratello perduto. A questo punto ci aspettiamo dettagli più precisi sulla scheda tecnica e magari anche dei render leak, aspettando il lancio ufficiale.