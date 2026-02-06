TSMC è satura, Samsung vuole approfittarne: obiettivo +130% ordini di chip a 2nm GAA

L’industria globale dei semiconduttori sta attraversando una fase di riassestamento critico, dove le difficoltà di un attore dominante possono trasformarsi in opportunità vitali per il suo diretto concorrente.

Mentre TSMC fronteggia evidenti limitazioni nella capacità produttiva e sfide tecniche, Samsung Electronics ha deciso di attuare una manovra aggressiva per colmare il divario.

Il colosso sudcoreano ha fissato un traguardo numerico preciso e ambizioso: incrementare del 130% gli ordini per la sua tecnologia a 2 nanometri basata su transistor Gate-All-Around (GAA).

Si tratta di una strategia fondata su recenti progressi tecnici che mirano a riposizionare la fonderia coreana come l’unica vera alternativa al monopolio taiwanese.

Samsung Foundry punta ad incrementare gli ordini di chip 2nm GAA del 130%

Crediti: Samsung

Il fondamento di questa rinnovata spinta commerciale risiede nei dati tecnici più recenti. Il processo produttivo a 2nm GAA ha raggiunto una resa del 50%, una soglia che, sebbene lasci ampio margine di perfezionamento, segnala l’ingresso in una fase di maturità sufficiente per avviare conversazioni serie con i grandi committenti.

Secondo gli analisti sudcoreani, la scelta di comunicare una cifra specifica come il 130% di aumento degli ordini non è casuale, ma rappresenta un segnale di forte confidenza nella capacità di garantire forniture stabili.

A supportare questa tesi vi è la stabilizzazione della produzione del processore Exynos 2600, che funge da prova tangibile della viabilità del processo produttivo.

L’attenzione di Samsung si sta spostando con decisione verso i chip dedicati all’intelligenza artificiale, un settore che richiede prestazioni estreme e consumi ridotti. In questo contesto, Tesla ha già confermato la propria fiducia nella tecnologia coreana, siglando un accordo dal valore stimato di 16,5 miliardi di dollari, posizionandosi come uno dei clienti chiave per l’adozione dei nuovi nodi avanzati.

La strategia americana e il fattore geopolitico

Un tassello fondamentale di questo piano di espansione riguarda la geopolitica e la presenza fisica sul suolo statunitense. Lo stabilimento di Taylor, in Texas, originariamente concepito per la produzione a 4 nanometri, sta subendo una riconversione strategica verso i 2nm GAA.

Tale mossa ha una duplice valenza: da un lato permette a Samsung di erodere quote di mercato a TSMC offrendo la tecnologia più avanzata direttamente negli Stati Uniti; dall’altro, rappresenta un chiaro tentativo di allinearsi con le priorità dell’amministrazione Trump, favorevole alla produzione interna di componentistica critica.

I tempi sono estremamente serrati: le operazioni di test per i macchinari a litografia ultravioletta estrema (EUV) sono programmate per iniziare già nel mese di marzo. Questa rapidità d’esecuzione dimostra la volontà di rendere operativo l’impianto nel minor tempo possibile, trasformandolo in un hub cruciale per la fornitura di chip di nuova generazione ai clienti nordamericani.

Tesla presente, e Qualcomm?

Nonostante l’ottimismo che traspare dai report e la presenza di nomi altisonanti come Tesla, emerge un dettaglio significativo: l’assenza di riferimenti a Qualcomm. Il gigante di San Diego, storico partner di entrambe le fonderie, non figura tra i clienti citati nel contesto dell’espansione a 2nm di Samsung.

Le indiscrezioni suggeriscono che i prossimi processori Snapdragon 8 Elite (Gen 6 e variante Pro) continueranno a sfruttare in esclusiva il nodo N2P di TSMC.

Questo scenario indica che, sebbene Samsung stia guadagnando terreno e credibilità come “second source” affidabile, le trattative con alcuni dei maggiori player del settore mobile potrebbero essere ancora in una fase di stallo o non ancora avviate, lasciando a TSMC il dominio temporaneo su specifici segmenti di mercato.