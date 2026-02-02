Samsung e la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare: creatività e tecnologia in cucina

L’appuntamento del 5 febbraio, data in cui si celebra la 13ª giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, rappresenta ormai un momento imprescindibile di riflessione collettiva sulle nostre abitudini di consumo.

In un contesto in cui la sostenibilità è diventata una priorità globale, l’attenzione si sposta sempre più dalle grandi manovre industriali ai piccoli gesti domestici.

È proprio tra le mura di casa che Samsung ha deciso di intervenire, proponendo una visione in cui le novità tecnologiche non è fine a sé stessa, ma diventa uno strumento pratico per favorire uno stile di vita più etico e consapevole.

Con Samsung ogni piatto conta: 13ª giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare

Crediti: Samsung

La necessità di un cambio di rotta è sottolineata dai numeri, che descrivono una situazione ancora critica. Le rilevazioni dell’Osservatorio Waste Watcher International, basate su dati di agosto 2025, offrono una fotografia preoccupante: l’Italia si posiziona ancora al di sopra della media europea per quanto riguarda il cibo gettato nella spazzatura.

Ogni cittadino spreca più di mezzo chilo di alimenti a settimana, accumulando oltre 28,9 chilogrammi in un anno. Queste cifre sono indicatori di un problema culturale e organizzativo che richiede soluzioni immediate. La cucina, luogo di creazione e condivisione, diventa così il punto nevralgico dove tecnologia e buone pratiche devono incontrarsi per invertire la tendenza.

L’arte del recupero: quando la cucina diventa circolare

Per dimostrare come sia possibile trasformare gli scarti in risorse, Samsung ha coinvolto Martina Baiardi, personal trainer e creator digitale nota per il suo approccio equilibrato al benessere. La sua filosofia si distanzia dalle rigide privazioni per abbracciare una cucina inclusiva, dove il recupero degli alimenti gioca un ruolo fondamentale.

Attraverso l’utilizzo del microonde Samsung Bespoke Cottura Ventilata 32L con Wi-Fi, Baiardi ha illustrato come ridare dignità a ingredienti che solitamente finirebbero nel cestino.

L’esempio pratico fornito dalla creator è una lezione di creatività culinaria applicata: un panino “salva-cena” che recupera il pane secco.

Il processo narrato da Baiardi elimina la complessità, affidandosi alle funzioni intelligenti dell’elettrodomestico. Il pane raffermo, avvolto in carta assorbente umida, ritrova la sua morbidezza originale grazie a un passaggio veloce alla massima potenza. A questo si aggiungono ingredienti spesso trascurati o avanzati, come la zucca e il porro.

La prima viene cotta preservandone i nutrienti tramite la funzione Healthy Steam, che utilizza il vapore per mantenere intatta la polpa, mentre il secondo viene arrostito e reso croccante con la modalità Air Fry.

Il risultato finale è un piatto che unisce consistenze diverse, dimostrando che mangiare sano e sostenibile non richiede rinunce al gusto, ma solo gli strumenti giusti.

L’intelligenza artificiale nel cuore della casa

Se il recupero è la cura, la prevenzione rimane la strategia migliore. In questo ambito, l’evoluzione tecnologica proposta da Samsung con i frigoriferi della linea Family Hub segna un passo avanti nella gestione della dispensa.

La ricerca ha evidenziato come frutta fresca, verdura e insalata siano le vittime principali della nostra disattenzione; per contrastare questo fenomeno, la tecnologia AI Vision Inside agisce come un supervisore attento e instancabile.

Il sistema si avvale di una fotocamera interna che scatta un’immagine ogni volta che le porte del frigorifero vengono chiuse, permettendo all’utente di visualizzare il contenuto in tempo reale tramite smartphone, ovunque si trovi.

Questa funzione elimina il rischio di acquisti doppi o superflui mentre si è al supermercato.

Ma l’innovazione non si ferma qui: il nuovo modello presentato al CES di Las Vegas integra per la prima volta le funzionalità di Google Gemini.

La nuova intelligenza artificiale è in grado di identificare autonomamente una vasta gamma di alimenti, inclusi quelli confezionati, monitorandone le scadenze e suggerendo ricette basate sugli ingredienti da consumare a breve.

La tecnologia si configura quindi non come un lusso accessorio, ma come un alleato fondamentale per il bilancio familiare e per l’ambiente.