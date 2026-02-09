Samsung conferma nuovamente (per sbaglio) i Galaxy Buds 4 Pro

Non è raro che nel settore tecnologico le anticipazioni sui futuri dispositivi provengano proprio da chi quei dispositivi li produce. Samsung sembra essere incappata ancora una volta in una disattenzione interna, confermando involontariamente l’esistenza della sua prossima linea di auricolari top di gamma.

Le indiscrezioni riguardano la nuova serie Galaxy Buds, che secondo quanto emerso si articolerà in due varianti distinte: il modello standard e la versione Pro. La nuova “conferma ufficiosa” arriva direttamente dal software proprietario dell’azienda, rafforzando le voci che circolano ormai da tempo.

Samsung non sta più nella pelle, conferma involontariamente i Galaxy Buds 4

Crediti: Android Authority

La prova più recente dell’arrivo imminente di questi accessori è stata scovata all’interno di LockStar, un modulo della popolare applicazione Good Lock utilizzata per la personalizzazione avanzata degli smartphone Galaxy.

Come segnalato dagli attenti appassionati, in particolare tramite i profili @theonecid e @Shiyar567 su X, l’aggiornamento dell’applicazione include widget che fanno esplicito riferimento sia alle Galaxy Buds 4 che alle Galaxy Buds 4 Pro.

Sebbene non sia stato specificato da quale versione esatta dell’app provenga lo screenshot incriminato, la presenza delle icone e dei nomi all’interno dell’interfaccia di sistema lascia poco spazio all’immaginazione. Non si tratta di rumor infondati o di concept realizzati da terze parti, ma di elementi grafici inseriti, probabilmente per errore o prematuramente, dagli sviluppatori stessi di Samsung.

Questo tipo di “leak” interno è spesso considerato una delle conferme più affidabili possibili prima di un annuncio ufficiale, suggerendo che lo sviluppo del prodotto sia ormai in una fase avanzata e definitiva.

Una promessa di qualità

Le aspettative per questa nuova generazione di auricolari True Wireless Stereo (TWS) sono particolarmente elevate, soprattutto alla luce del passato recente.

Le informazioni trapelate suggeriscono che Samsung abbia lavorato intensamente non solo su un nuovo design e su una qualità sonora superiore, ma anche sulla risoluzione delle criticità emerse con i modelli precedenti. La serie Galaxy Buds 3 e la sua controparte Pro, infatti, avevano sofferto di alcuni problemi costruttivi, tra cui difetti nella verniciatura e noie legate alla ricarica.

Con le Galaxy Buds 4, l’azienda sembra intenzionata a voltare pagina.

L’attenzione sembra essersi spostata con decisione verso l’affidabilità hardware, per offrire un’esperienza utente che sia premium non solo nelle specifiche tecniche sulla carta, ma anche nell’utilizzo quotidiano e nella durabilità del prodotto.

Il lancio con la serie S26 e la strategia di prezzo

Per quanto riguarda le tempistiche, il calendario sembra essere già fissato. Salvo imprevisti, la presentazione ufficiale avverrà il 25 febbraio 2026, data in cui Samsung dovrebbe svelare al mondo anche la nuova famiglia Galaxy S26.

Questa scelta di lanciare gli accessori in concomitanza con gli smartphone top di gamma conferma la volontà di proporre un ecosistema integrato e rinnovato in ogni suo aspetto.

Un dettaglio particolarmente interessante riguarda il posizionamento di mercato. Nonostante i miglioramenti previsti in termini di design, audio e qualità costruttiva, le indiscrezioni indicano che Samsung potrebbe mantenere il prezzo di listino invariato rispetto ai predecessori.