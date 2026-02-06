Rosso intenso e gadget esclusivi: ecco REDMAGIC 11 Pro+ Wuthering Waves Edition

Il top di gamma da gaming REDMAGIC 11 Pro+ ritorna a far parlare di sé con la nuova versione dedicata a Wuthering Waves. La cover posteriore si tinge di rosso mentre la confezione diventa un box regalo con accessori a tema: ecco tutti i dettagli di questa novità, per ora disponibile solo in Cina (ma chissà).

REDMAGIC 11 Pro+ Wuthering Waves Edition è ufficiale in Cina: novità e prezzo della versione dedicata a Chisa

La nuova versione speciale Wuthering Waves Edition è dedicata al personaggio di Chisa ed arriva con una nuova colorazione rossa che risalta ancora di più il design futuristico del telefono. Come vedete dalle immagini l’azienda non si è limitata ad offrire una confezione a tema ma all’interno sono presenti sia gadget che accessori per il dispositivo.

Inoltre REDMAGIC 11 Pro+ guadagna anche un nuovo tema: sfondi, icone, suonerie, animazione d’avvio, Always-on hanno China come protagonista assoluta.

Le vendite partiranno il 10 febbraio, al prezzo di 6.999 yuan – circa 853€ al cambio. A parte design e confezione, il resto delle specifiche ricalca quelle del modello standard con uno schermo AMOLED da 6,85″, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, un sistema di raffreddamento al liquido fluorurato, 7.500 mAh di batteria e la ricarica da 120W.

Ricordiamo che in Italia è arrivato solo REDMAGIC 11 Pro, identico al modello cinese ma con ricarica da 80W. Ancora non sappiamo se l’edizione speciale a tema Wuthering Waves arriverà anche da noi; tuttavia siamo fiduciosi dato che di recente è stata annunciata da noi la versione di lusso Golden Saga, realizzata con materiali pregiati e proposta ad un prezzo salato.

