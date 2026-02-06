Rosso intenso e gadget esclusivi: ecco REDMAGIC 11 Pro+ Wuthering Waves Edition

Gabriele Cascone
REDMAGIC 11 Pro+ Wuthering Waves Edition
Crediti: REDMAGIC

Il top di gamma da gaming REDMAGIC 11 Pro+ ritorna a far parlare di sé con la nuova versione dedicata a Wuthering Waves. La cover posteriore si tinge di rosso mentre la confezione diventa un box regalo con accessori a tema: ecco tutti i dettagli di questa novità, per ora disponibile solo in Cina (ma chissà).

REDMAGIC 11 Pro+ Wuthering Waves Edition è ufficiale in Cina: novità e prezzo della versione dedicata a Chisa

REDMAGIC 11 Pro+ Wuthering Waves Edition
Crediti: REDMAGIC

La nuova versione speciale Wuthering Waves Edition è dedicata al personaggio di Chisa ed arriva con una nuova colorazione rossa che risalta ancora di più il design futuristico del telefono. Come vedete dalle immagini l’azienda non si è limitata ad offrire una confezione a tema ma all’interno sono presenti sia gadget che accessori per il dispositivo.

Inoltre REDMAGIC 11 Pro+ guadagna anche un nuovo tema: sfondi, icone, suonerie, animazione d’avvio, Always-on hanno China come protagonista assoluta.

REDMAGIC 11 Pro+ Wuthering Waves Edition
Crediti: REDMAGIC

Le vendite partiranno il 10 febbraio, al prezzo di 6.999 yuan – circa 853€ al cambio. A parte design e confezione, il resto delle specifiche ricalca quelle del modello standard con uno schermo AMOLED da 6,85″, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, un sistema di raffreddamento al liquido fluorurato, 7.500 mAh di batteria e la ricarica da 120W.

Ricordiamo che in Italia è arrivato solo REDMAGIC 11 Pro, identico al modello cinese ma con ricarica da 80W. Ancora non sappiamo se l’edizione speciale a tema Wuthering Waves arriverà anche da noi; tuttavia siamo fiduciosi dato che di recente è stata annunciata da noi la versione di lusso Golden Saga, realizzata con materiali pregiati e proposta ad un prezzo salato.

Wuthering Waves Edition – Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso: 163,82 x 76,54 x 8,9 mm, 230 grammi
  • Certificazione: IPX8
  • Display: AMOLED BOE X10 LTPO 6,85″ 1.5K (2.688 × 1.216 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco fino a 3.000 Hz, fino a 1.800 nit, protezione Gorilla Glass
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 13.116 mm2, 10 strati e metallo liquido + mini ventola + AquaCore Cooling System
  • SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC + RedCore R4 (chip grafico)
  • CPU octa-core
    • 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
    • 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
  • GPU: Adreno 840
  • RAM: 24 GB LPDDR5T
  • Storage: 1 TB UFS 4.1 Pro non espandibile
  • Batteria: 7.500 mAh
  • Ricarica: 120W, wireless 80W
  • Fotocamera: tripla 50 + 50 + 2 MP (f/1.88-2.0) con OV50E40, OIS, ultra-wide OV50D40
  • Selfie camera: 16 MP (f/2.0)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 2, USB-C, sensore IR, mini-jack 3.5 mm, pulsanti dorsali, luci RGB
  • Sistema operativo: Android 16 con REDMAGIC OS 11