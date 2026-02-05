Recensione MOERO M2 Ultra: il portafoglio smart impossibile da perdere

Ci sono due tipi di portafogli “moderni”: quelli che fanno scena e basta, e quelli che provano davvero a rendere più semplice la vita di tutti i giorni. Il nuovo MOERO M2 Ultra appartiene chiaramente alla seconda categoria, perché prende il concetto di portacarte minimal e ci innesta tre idee concrete: meccanismo automatico, aggancio MagSafe con magnete potenziato, e soprattutto tracciamento tramite Apple Dov’è (Find My) integrato, senza doverci infilare dentro un AirTag.

Abbiamo ricevuto in prova la variante più “tech-fashion” della linea, cioè M2 Ultra 17Pro Edition, che riprende le colorazioni degli iPhone Pro. Ma la cosa interessante è che sul sito non esiste “un solo” M2 Ultra: esistono sei linee diverse, con materiali e colori differenti, e questo cambia parecchio sia l’estetica sia (in parte) la percezione premium del prodotto.

Insomma, M2 Ultra è uno di quei prodotti che sembrano semplici finché non li si inizia ad utilizzare davvero, e lì si capisce cosa funziona, cosa gunizona meno e soprattutto per chi ha senso spendere una certa cifra nell’acquisto di un portafogli smart.

Recensione Moero M2 Ultra: portafogli magnetico, con portacarte RFID e Apple Dov’è

Videorecensione Moero M2 Ultra

Cos’è Moero M2 Ultra

MOERO M2 Ultra è un portafoglio minimal con anima da portacarte in alluminio aerospaziale e una tasca con elastici, pensata per aggiungere carte extra e banconote. La capacità dichiarata è fino a 7 carte (4 nel blocco automatico e 3 nella tasca anteriore), e fino a 20 banconote nella parte con gli elastici, se si è disposti a piegarle.

Il punto centrale però è la parte “Ultra”: ossia il tracciamento tramite Find My e la compatibilità con la tecnologia MagSafe. Ed in effetti l’idea è tanto semplice quanto comoda: lo attacchi dietro all’iPhone (o a una custodia MagSafe), e in più se lo dimentichi da qualche parte non sei costretto a sperare di ritrovarlo ma puoi farlo suonare, vedere l’ultima posizione e ricevere una notifica quando si separa dal telefono.

Ed in pratica è proprio questo che trasforma M2 Ultra da semplice portafoglio/portacarte “bello” a oggetto che può evitare davvero una scocciatura (o un danno economico) se sei uno che perde spesso le cose, viaggia tanto o semplicemente vive tra scrivania, zaino, auto e giacche diverse.

Design e materiali

La prima cosa che si nota prendendolo in mano è che non sembra un portafoglio classico: è più una combinazione tra un portacarte rigido e una sleeve morbida. La parte rigida in alluminio dà quella sensazione da accessorio tech, mentre la parte in pelle/alcantara/cocco (dipende dalla linea) porta equilibrio e lo rende meno “freddo”.

Sulla 17Pro Edition, il rivestimento è in vera pelle di vitello, e i colori disponibili sono Arancione Cosmico, Blue Profondo, Argento e Grey. Avendoli provati, l’effetto è quello che ti aspetti se sei abituato agli accessori ispirati alle palette Apple: sono tonalità sobrie ma riconoscibili, con una resa “pulita” che sta bene sia con iPhone nudo sia con le cover.

I modelli della linea 17Pro Edition sono grandi 6,7 × 9,7 × 0,8 cm: insomma sono sottili, e soprattutto “piatti” nella sensazione in tasca ed in soldoni non fanno il classico rigonfiamento da portafoglio tradizionale pieno di scontrini e tessere inutili.

Ma la cosa più importante di questa tipologia di portafogli è sempre lo stessa: quanto è affidabile il meccanismo di estrazione delle carte, e quanto è facile pescare quella giusta. MOERO punta su un sistema automatico che fa uscire le carte “a scaletta” con un blocco che può contenere fino a 7 carte lisce, con una parte nel portacarte automatico e una parte nella tasca.

Nell’uso reale la regola è sempre la stessa (e vale per tutti questi portacarte): carte troppo spesse, troppe carte embossate o tessere particolari possono cambiare la scorrevolezza. Se invece si hanno carte standard e non si cerca di riempirlo oltre misura, l’esperienza è rapida: si preme, escono, scegli, si richiude.

Il vantaggio, rispetto a un portafoglio tradizionale, è evidente soprattutto quando si paga spesso al volo o quando si è in giro: non è necessario aprire tutto, frugare, richiudere, controllare di non far cadere niente. Il rovescio della medaglia però è che richiede un minimo di “disciplina”: o lo si usa come prodotto minimal, o lo si trasforma nel solito deposito di roba perdendo il senso stesso dell’oggetto.

Quindi il punto è questo: se si vuole portarsi dietro “tutto”, M2 Ultra non è il prodotto giusto. Se invece ci si vuole portare dietro quello che serve, allora la combinazione 7 carte + banconote ci sta.

Molto bene la presenza della tasca con elastici, che è quel dettaglio salvavita quando si deve aggiungere una tessera extra, una carta fedeltà che non si vuole digitalizzare, o qualche banconota senza trasformare il portafoglio in un panino.

Posteriormente, poi, è presente un nuovo magnete MagSafe 4 volte più potente rispetto alla generazione Pro. Nella pratica l’aggancio è uno di quei plus che si capiscono solo quando si inizia a usarli: in metro o in coda alla cassa, avere tutto “dietro al telefono” può essere comodissimo.

Quindi sì, prima di acquistarlo ha senso chiedersi: io uso davvero MagSafe ogni giorno? Ho una cover MagSafe decente? Sono uno che cambia spesso cover “a caso”? Perché se la tecnologia MagSafe non entra nella propria routine, M2 Ultra resta un ottimo portacarte smart, ma perde una parte dell’esperienza per cui lo si paga.

E c’è anche una piccola chicca: la parte posteriore è realizzata in un materiale chiamato MISCA, una microfibra scamosciata pensata per non graffiare il vetro e per pulire lo schermo senza detergenti. Ed è una di quelle cose piccole che però, nel lungo periodo, si apprezzano molto: meno micro-segni, meno patina, meno “telefono vissuto male”.

Find My integrato

C’è poi l’interazione con la tecnologia Dov’è di Apple, che è il particolare che rende davvero questo M2 Ultra diverso da tutti gli altri portafogli. Grazie a questa idea, si potrà dire addio agli AirTag, perché la tecnologia Find My è integrata: se si separa dall’iPhone si riceve una notifica con l’ultima posizione conosciuta, si può tracciare e si può farlo suonare per poi recuperarlo tramite l’app Dov’è.

In soldoni, se lo si lascia sul tavolo del bar e si va via, si ha anche una chance concreta di accorgersene in tempo; oppure se lo si perde in casa, non si dovrà impazzire per ritrovarlo; o, ancora, se si è in viaggio, si ha comunque un livello di sicurezza psicologica non banale.

Ma attenzione: questo tipo di funzione ha senso se si utilizza l’ecosistema Apple. Se si ha uno smartphone Android, tutta la parte Find My ovviamente non sarà compatibile. MagSafe sì, magnete sì (anche con anello universale), ma il “superpotere” resta Apple-centrico.

Tutte le linee di MOERO M2 Ultra

Una cosa che mi è piaciuta della proposta MOERO è che M2 Ultra è che è disponibile sei linee. La Pelle Liscia 17Pro Edition è quella che ho provato io: è disponibile Arancione Cosmico, Blue Profondo, Argento, Grey.

La linea M2 Ultra Saffiano (pelle saffiano antigraffio) è quella più “pratica” per chi teme segni e usura: qui i colori disponibili sono Black, Blue Navy, Green Forest, Blue Oltremare, Orange, Yellow, Magenta.

La linea M2 Ultra Carbon è più sportiva e propone Black, Racing Blue, Racing Red. La linea M2 Ultra Vintage va sul classico vissuto, con Black, Grey, Brown.

La linea M2 Ultra Alcantara è quella più premium al tatto, con un feeling molto diverso dalla pelle tradizionale, e i colori sono Blue e Black. Infine c’è M2 Ultra Cocco, più elegante e “d’impatto”, con Black e Brown.

In pratica: se lo si vuole “Apple-style”, si va di 17Pro Edition; se lo si vuole robusto e razionale, Saffiano; se lo si vuole sportivo, Carbon; se lo si vuole sobrio classico, Vintage; se lo si vuole molto premium al tatto, Alcantara; se lo si vuole elegante e particolare, Cocco.

Batteria e ricarica

Per funzionare come tracker e per riprodurre suoni, serve una batteria, poco ma sicuro. MOERO M2 Ultra integra una batteria ricaricabile da 130 mAh, con ricarica wireless, ed inoltre ha uno speaker con un volume dichiarato tra 80 e 100 dB per il segnale acustico.

La scelta della ricarica wireless è coerente con l’idea del prodotto: niente sportellini, niente connettori che con il tempo ballano. È anche un approccio più premium rispetto a soluzioni economiche che richiedono cavetti proprietari o microUSB. L’autonomia dichiarata dal brand è di 8 mesi.

Prezzo di vendita e considerazioni

In quanto al prezzo, va subito messa in chiaro una cosa: non è un portafoglio economico. I prezzi variano in base al modello scelto, ma in linea generale attualmente si parla di 64,90 € in promo (invece di 69,90 €) per 17Pro/Saffiano/Vintage/Carbon, mentre Alcantara e Cocco salgono a 69,90 € in promo (invece di 74,90 €).

E sia chiaro: la domanda giusta non è “costa troppo?”, ma “sto pagando funzioni che userò davvero?”. Se per te Find My è importante (perché perdi cose, viaggi, o semplicemente ti stressa l’idea di smarrire il portafoglio), allora il prezzo diventa più che giustificato, perché si sta comprando un servizio pratico incorporato nell’oggetto. Se invece si vuole solo un portacarte minimal molto bello, il brand offre alternative più economiche e adatte alle proprie esigenze.

Un’altra cosa positiva è che MOERO garantisce la spedizione gratuita ed una garanzia italiana 24 mesi, con reso e assistenza rapida.

E se mi chiedeste “lo compreresti?”, la risposta sarebbe: sì. È chiaor però che il MOERO M2 Ultra ha senso se si vuole un portafoglio minimal davvero comodo con una parte smart da cui si trarrebbero davvero dei vantaggi nell’utilizzo di tutti i giorni. Se invece si ha bisogno solo di un portacarte compatto e non si è interessati né al MagSafe né al tracciamento, allora M2 Ultra rischia di essere “troppo” per le proprie esigenze, e si finirebbe per pagare un extra che poi, alla fine, non si sfrutterebbe.

In sintesi: MOERO M2 Ultra è uno dei pochi portafogli smart che non punta solo sull’effetto wow, ma sull’utilità reale nella vita di tutti i giorni. Ed è esattamente il tipo di approccio che, nel 2026, mi interessa vedere più spesso.

