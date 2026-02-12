Recensione Onyx Boox Note Air5 C: il tablet E-ink senza rivali

Se siete abituati alle restrizioni dei classici e-reader che vi costringono all’interno di ecosistemi blindati, in modo da cercare di massimizzare i profitti tramite le fee sugli acquisti dei libri “internamente”, allora il Boox Note Air 5C vi sembrerà una vera e propria svolta, ed un vero e proprio passo verso l’indipendenza.

Questo dispositivo non nasce per essere un semplice lettore di ebook, ma si propone come un tablet E-Ink completo che punta tutto sulla massima flessibilità di utilizzo, e lo fa grazie all’integrazione di Android 15 e al pieno accesso al Google Play Store, con cui Onyx sfida apertamente la filosofia di giganti come Amazon o Kobo, offrendo uno strumento totalmente personalizzabile. Che si tratti, dunque, di gestire complessi flussi di lavoro, annotare documenti o utilizzare app di produttività, l’esperienza promessa è quella di un ufficio portatile che unisce la naturalezza della carta alla versatilità di uno smartphone moderno. Con un prezzo che si aggira intorno ai 500 euro, l’obiettivo è chiaro: questo tablet e-ink, può essere la soluzione ibrida per tutti?

Recensione Boox Note Air5 C

Design e materiali

Al primo contatto, il Note Air 5C si rivela un oggetto di design raffinato, dove ogni scelta estetica sembra dettata da una precisa necessità funzionale. Non a caso, sin dalla scocca, è possibile notare un solido alluminio aeronautico con una finitura opaca grigio scuro che non solo è piacevole alla vista, ma offre anche un ottimo feedback tattile, e soprattutto riduce al minimo la persistenza delle impronte. Lo spessore è quasi incredibile: appena 5,8 mm che lo rendono estremamente sottile anche da tenere in mano, seppur, nonostante ciò, la struttura risulti sempre granitica, priva di flessioni o scricchiolii anche sotto pressione.

L’iconico design asimmetrico, con la cornice laterale sinistra più ampia rispetto alle altre tre, funge da “dorso” del libro, che consente di impugnare il dispositivo con estrema sicurezza senza coprire accidentalmente l’area di lavoro, un dettaglio che chi scrive molto apprezzerà fin dal primo istante.

L’integrazione hardware è stata curata con una precisione chirurgica per rendere l’esperienza d’uso quotidiana quanto più bilanciata possibile; sul bordo superiore, infatti, il tasto di accensione nasconde un sensore di impronte digitali estremamente reattivo, fondamentale per chi utilizza il tablet in ambienti lavorativi e vuole proteggere i propri dati con un tocco. Anche se, una delle novità più gradite di questa versione, non può che essere l’inclusione di tasti fisici per il volume sul profilo laterale, un’aggiunta che facilita enormemente la navigazione o il cambio pagina senza dover interagire con il touchscreen.

Non mancano poi chicche sempre molto apprezzate come lo slot microSD che permette di estendere lo storage fino a ben 2TB, una rarità assoluta in questo settore che trasmette un senso di longevità al prodotto, e che conferma la sua natura ed essenza ibrida. A confermare ulteriormente questa sua doppia personalità, troviamo sul retro i pogo pin magnetici pronti ad accogliere la tastiera dedicata, che in sostanza trasforma in pochi istanti il Note Air 5C da blocco note digitale a macchina da scrivere portatile in un solo clic. A completare il pacchetto troviamo la Boox Pen3 che, grazie alla tecnologia EMR, si aggancia saldamente al fianco del tablet e non richiede mai di essere ricaricata, eliminando lo stress da batteria scarica proprio nel momento dell’ispirazione.

Display

Il vero cuore tecnologico del Note Air 5C, come potrete sicuramente intuire, è il suo display Kaleido 3 da 10,3 pollici, una soluzione che rappresenta lo stato dell’arte nella tecnologia e-paper a colori. Il pannello si comporta come un vero e proprio camaleonte: quando lo utilizziamo per riprodurre testi puri in bianco e nero, sfrutta l’intera risoluzione di 300 PPI garantendo caratteri dai bordi taglienti e un contrasto elevatissimo che non affatica mai la vista, nemmeno dopo sessioni di studio di diverse ore.

La transizione verso i contenuti a colori avviene in modo fluido grazie a un filtro RGB sovrapposto che permette di visualizzare oltre 4.000 sfumature diverse a 150 PPI. C’è, però, da essere molto oggettivi con questo pannello, o forse sarebbe il caso di dire che bisogna approcciarsi a lui con la giusta mentalità: non è lo schermo da cui aspettarsi la saturazione esplosiva di un pannello OLED, ma piuttosto la resa delicata e soffusa di un’illustrazione su carta patinata o di un acquerello di alta qualità. Questa caratteristica è il punto di forza del Note Air 5C di Onyx, poiché permette di distinguere chiaramente i colori di grafici, mappe concettuali o evidenziature nei PDF senza l’emissione di luce diretta verso gli occhi.

Per garantire una leggibilità perfetta anche nel buio totale o sotto la luce diretta del sole, Onyx ha perfezionato il sistema di illuminazione frontale con tecnologia ComfortView, che permette di bilanciare finemente la temperatura del colore tra tonalità calde e fredde, eliminando la componente di luce blu dannosa per il sonno. Un altro pilastro dell’esperienza visiva è la tecnologia Boox Super Refresh (BSR). Attraverso l’uso di un chip dedicato, il display riesce a superare i limiti storici dell’E-Ink, offrendo quattro modalità di aggiornamento che variano dalla massima definizione per la lettura di ebook a una fluidità sorprendente per la navigazione web o l’uso di app terze.

Questo sistema riduce drasticamente l’effetto ghosting, ovvero quelle fastidiose scie lasciate dalle immagini precedenti, rendendo l’interazione con l’interfaccia di Android 15 incredibilmente naturale. In più, l’esperienza di scrittura su una superficie leggermente satinata come questa, grazie alla Pen3, restituisce un attrito fisico che simula quasi perfettamente il contatto tra grafite e carta, trasformando ogni gesto in un’operazione precisa e gratificante.

Hardware ed esperienza d’uso

Il cuore pulsante del Boox Note Air 5C punta a polverizzare il confine tra e-reader e tablet tradizionale, non a caso sotto la scocca batte infatti un processore octa-core da 2.4 GHz di ultima generazione che, lavorando in sinergia con 6GB di RAM, garantisce una reattività sorprendente per un dispositivo a inchiostro elettronico.

Dimenticate i caricamenti infiniti o le incertezze nel passare da un’app all’altra, viste sulla quasi totalità degli ebook reader sul mercato; qui si registra un altro passo, tutto avviene con una fluidità che permette di gestire il multitasking e le applicazioni Android più esigenti senza alcun affanno. Questa potenza non è però fine a se stessa, ma serve a sostenere il vero asso nella manica di Onyx: la tecnologia Boox Super Refresh (BSR). Grazie a questo sistema di accelerazione hardware, il dispositivo offre diverse modalità di aggiornamento dello schermo che si può decidere di alternare a seconda dell’attività. Si può passare dalla modalità “HD” per una lettura statica dalla nitidezza assoluta, alla nuova modalità “Smooth” per uno scorrimento fluido delle pagine web o dei social, arrivando persino a permettere la visione di video con una latenza minima, un traguardo quasi impensabile fino a poco tempo fa per questa categoria di prodotti.

L’esperienza di scrittura è l’altro grande pilastro che definisce l’uso quotidiano di questo tablet. La nuova Boox Pen3 sfrutta la tecnologia a risonanza elettromagnetica (EMR), il che significa che non avrete mai bisogno di ricaricarla o di accoppiarla via Bluetooth, ma anzi è sempre pronta all’azione. Con 4.096 livelli di pressione e una sensibilità all’inclinazione estremamente precisa, lo stilo interagisce con la superficie satinata dello schermo restituendo quel caratteristico “attrito” della carta che rende la scrittura naturale e gratificante. La latenza è praticamente impercettibile, dando la sensazione che l’inchiostro digitale sgorghi direttamente dalla punta della penna.

A completare un’esperienza utente decisamente “smart” troviamo una serie di accorgimenti tecnici che fanno la differenza nel lungo periodo. Primo, sicuramente il sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione che assicura uno sblocco immediato e sicuro, secondo anche il sensore di gravità che gestisce l’auto-rotazione dell’interfaccia in modo impeccabile, adattandosi istantaneamente se decidete di passare dalla lettura verticale alla scrittura orizzontale. Menzione d’onore per la connettività: oltre al Wi-Fi dual-band e al Bluetooth 5.1 per collegare cuffie o tastiere esterne, il Note Air 5C vanta uno slot microSD capace di ospitare schede fino a 2TB. Si tratta di una caratteristica fondamentale per i professionisti o gli studenti che necessitano di avere sempre con sé gigabyte di PDF tecnici, dispense o intere collezioni di fumetti in alta risoluzione, rendendo il dispositivo un archivio infinito e portatile.

Software

La vera novità, che rende questo prodotto differente dai competitor, è senza dubbio l’adozione di Android 15. Questa non è solo una nota tecnica, ma un cambiamento radicale nel modo di intendere un dispositivo E-Ink, poiché garantisce non solo una longevità superiore grazie alle recenti patch di sicurezza, ma trasforma il tablet in un sistema aperto. A differenza degli ecosistemi chiusi di molti competitor, qui il Google Play Store è preinstallato e pienamente funzionale, con la possibilità di accedere all’infinito catalogo di app, e quindi anche a soluzioni come come Kindle, Notion, Outlook o Spotify, il che consentirebbe di rendere il dispositivo un’estensione naturale del proprio smartphone o computer. Onyx ha saputo modellare Android attraverso la sua interfaccia proprietaria, il Boox OS, che è stato ottimizzato per minimizzare i limiti intrinseci dell’inchiostro elettronico; ad esempio la barra di navigazione e i gesti sono estremamente intuitivi, ed possibile passare con un semplice swipe dalla lettura all’app di note, o richiamare il Centro di Controllo per gestire ogni aspetto tecnico con una precisione chirurgica.

Uno degli elementi più raffinati del software è senza dubbio l’E-Ink Control Centre, un pannello di gestione che permette di personalizzare la resa visiva in modo granulare per ogni singola applicazione. Se, ad esempio, l’app di Kindle ci appare troppo scura o poco contrastata, si può valutare di intervenire sui valori di nero e bianco specificamente per quel software, salvando le impostazioni che verranno richiamate automaticamente ad ogni apertura. Questa flessibilità si estende alla gestione del multitasking con la funzione di split-screen, che permette di studiare un documento tecnico su un lato dello schermo mentre si prendono appunti sull’altro, il tutto con una reattività che non fa rimpiangere i tablet tradizionali.

Entrando nel vivo della produttività, l’app nativa per le note e il lettore Neoreader rappresentano l’apice dell’esperienza software di Onyx. Neoreader gestisce praticamente ogni formato esistente, dai classici EPUB ai pesanti PDF tecnici, fino ai file CBR e CBZ per gli amanti dei fumetti. La gestione dei PDF è, a mani basse, la migliore sul mercato: è possibile annotare direttamente sui documenti, firmare contratti o compilare moduli con una naturalezza disarmante, con il vantaggio che ogni modifica viene salvata nativamente nel file, che quindi è potenzialmente pronto all’istante per essere condiviso via email o cloud.

Autonomia

Quando si parla di un dispositivo che integra uno schermo a colori e un processore così performante, l’autonomia è un capitolo che richiede una gestione realistica delle aspettative. La batteria da 3.700 mAh deve infatti alimentare non solo il pannello Kaleido 3, ma soprattutto l’esigente tecnologia Boox Super Refresh, che rappresenta la voce di consumo energetico più significativa dell’intero sistema. Se utilizzato esclusivamente come lettore di ebook tradizionale con l’illuminazione spenta, il Note Air 5C può garantire circa 30 ore di utilizzo continuo, ma la situazione cambia sensibilmente quando si attiva la componente cromatica o si sfruttano le modalità di refresh più rapide per navigare sul web o utilizzare app di terze parti.

In un contesto di uso misto, alternando sessioni di scrittura intensa, annotazione di PDF e consultazione di applicazioni per la produttività, la durata si attesta mediamente sui quattro o cinque giorni. Si tratta di un risultato che posiziona il dispositivo in una sorta di “terra di mezzo”: non offre l’autonomia quasi infinita dei classici e-reader in bianco e nero che durano settimane, ma supera di gran lunga la necessità di ricarica quotidiana tipica dei tablet tradizionali come l’iPad (con cui, però, il confronto non regge).

Prezzo e considerazioni

Il Boox Note Air 5C arriva sul mercato con un prezzo di listino che si aggira intorno ai 529 euro (spesso rintracciabile a circa 500 euro grazie alle offerte dei principali store), una cifra che lo colloca di diritto nella fascia alta dei taccuini digitali. Non si tratta di un acquisto d’impulso, ma di un investimento mirato per una categoria ben precisa di utenti: professionisti, accademici e studenti universitari che hanno bisogno di molto più di un semplice ebook reader.

Il vero valore aggiunto non è solo il colore, che rimane uno strumento utilissimo per evidenziare e catalogare informazioni, ma l’ecosistema aperto garantito da Android 15, utile per poter installare qualsiasi applicazione e gestire i propri file in cloud senza frizioni che giustifica la spesa rispetto a soluzioni più economiche o chiuse.

