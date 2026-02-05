Realme inizia una serie di licenziamenti in India mentre continua la fusione con Oppo

Il settore della telefonia mobile sta assistendo a un riassetto strategico significativo all’interno della galassia di brand una volta controllati da BBK Electronics, la holding (ora sciolta) che una volta dominava il mercato mobile.

La notizia centrale riguarda il ritorno di Realme sotto l’ala protettrice di Oppo, una mossa che segna la fine di un periodo di indipendenza operativa durato circa otto anni.

Se da un lato questa fusione mira a ottimizzare le risorse e ridurre i costi di gestione, dall’altro sta generando conseguenze immediate e tangibili sulla forza lavoro, con l’avvio di una consistente ondata di licenziamenti che ha colpito per primo il mercato indiano.

Realme ritorna in Oppo, ristrutturata la forza lavoro

Crediti: Realme

Le indiscrezioni, confermate da report provenienti da testate specializzate come 91mobiles, dipingono un quadro complesso per i dipendenti di Realme in India.

La decisione di accorpare le operazioni ha reso ridondanti numerosi ruoli, in particolare quelli legati alla vendita e alla gestione della rete commerciale. Poiché la strategia prevede che sia Oppo a farsi carico delle reti di marketing e assistenza, la necessità per Realme di mantenere un organico autonomo e capillare è venuta meno.

Le testimonianze raccolte direttamente dagli store offline e dal personale interno indicano che i tagli stanno colpendo trasversalmente diverse regioni, tra cui Gujarat, Delhi, Haryana e Punjab. Ai manager delle vendite di area e al personale è stato comunicato che il loro rapporto lavorativo è prossimo alla conclusione.

In molti casi, secondo quanto riferito da esecutivi locali, ai dipendenti è stato chiesto di presentare le dimissioni, con date di cessazione del servizio fissate indicativamente per la fine di aprile. Questa manovra di riduzione del personale non riguarda solo i livelli base, ma sembra estendersi anche alle posizioni manageriali all’interno della catena di distribuzione.

Ci saranno cambiamenti per i consumatori?

La logica dietro questa fusione è chiaramente dettata dalla volontà di abbattere i costi operativi. Eliminando le duplicazioni nelle strutture di vendita e assistenza, il gruppo punta a una maggiore efficienza economica. Tuttavia, mentre il personale affronta un periodo di incertezza, per l’utente finale la transizione potrebbe rivelarsi meno traumatica, se non addirittura vantaggiosa.

L’integrazione con Oppo garantisce infatti a chi possiede uno smartphone Realme l’accesso a una rete di assistenza tecnica molto più vasta e strutturata, che il marchio minore non avrebbe potuto sostenere da solo.

Inoltre, la convergenza potrebbe portare a un miglioramento nel supporto software, beneficiando delle risorse di sviluppo condivise. Resta l’incognita su come verrà gestita l’identità del brand nel lungo termine, ma la continuità del servizio sembra, per il momento, assicurata.

Un ritorno alle origini

Questa operazione rappresenta un vero e proprio ritorno al passato. Realme era nata nel 2018 proprio come una costola di Oppo; il suo primo dispositivo, il Realme 1, recava ben visibile il logo della casa madre sul retro e la dicitura “Designed by Oppo”.

Pochi mesi dopo, nel settembre dello stesso anno, l’azienda si era staccata, lanciando il Realme 2 come marchio indipendente e costruendo negli anni successivi una propria reputazione distinta, pur continuando a condividere parte della ricerca e sviluppo con l’ormai ex gruppo BBK.

Oggi, quella parentesi di autonomia si chiude. Realme torna a essere un sotto-brand, una mossa che riflette la necessità dei grandi conglomerati tecnologici di consolidare le proprie posizioni in un mercato globale sempre più competitivo e saturo.