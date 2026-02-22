Indistruttibile e longevo: Realme C83 sarà il nuovo budget phone con 7.000 mAh e 5G

La compagnia cinese sta per lanciare il nuovo Realme C83 5G, un dispositivo che si posiziona al di sotto del modello C85 presentato lo scorso novembre. Le ultime indiscrezioni, alimentate anche da un poster leak, delineano il profilo di uno smartphone accessibile ed economico, ma completo a tutto tondo e progettato per durare nel tempo.
Realme C83 5G: autonomia record e resistenza militare per il nuovo protagonista della fascia economica
Com’è ormai da tradizione, il nuovo piccolo di Realme arriverà con una batteria monumentale: si parla di un’unità da ben 7.000 mAh e di un’elevata longevità. L’azienda dichiara ben 48 mesi di fluidità software per garantire che l’esperienza d’uso rimanga costante negli anni.
Lo smartphone vanta anche la certificazione MIL-STD-810H, che lo qualifica come un dispositivo quasi rugged capace di resistere a condizioni ambientali difficili, urti e cadute accidentali.
Dal punto di vista estetico, il design trapelato mostra un modulo fotografico rettangolare lucido posizionato in alto a sinistra, che ospita tre ritagli circolari e un flash LED. Realme C83 sarà disponibile nelle due colorazioni Sprouting Green e Blooming Purple.
Per quanto riguarda le configurazioni, ci sarebbero tre diversi tagli di memoria: si partirà dalla versione base da 4/64 GB, passando per la variante intermedia da 4/128 GB, fino ad arrivare alla più performante da 6/128 GB.
I prezzi trapelati per il mercato indiano posizionano Realme C83 5G in una fascia estremamente competitiva, con una base di partenza di circa 13.499 rupie (circa 150€ al cambio attuale), arrivando a 17.499 rupie per la configurazione superiore.