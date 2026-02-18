Per quanti anni il tuo Android riceverà aggiornamenti di sicurezza

Ultimo aggiornamento: 18 febbraio – Con l’evoluzione costante della tecnologia e la crescente preoccupazione per la sicurezza dei dispositivi mobili, i consumatori sono sempre più interessati a conoscere la durata del supporto software per i loro smartphone e tablet Android. Uno degli aspetti cruciali in tal senso è la ricezione degli aggiornamenti di sicurezza, che contribuiscono a proteggere i dispositivi da vulnerabilità e minacce.

Google, l’azienda dietro Android, ha stabilito politiche chiare riguardo alle patch di sicurezza per i vari dispositivi presenti sul mercato; tuttavia, la durata del supporto può variare notevolmente in base al produttore e al dispositivo. Ecco perché in questo articolo vi riportiamo i modelli Xiaomi, Samsung, OPPO, OnePlus, vivo, Motorola, Nokia, Sony e TCL e per quanto tempo saranno supportati.

Aggiunti Moto G77, Moto G67, Moto G17, Moto G17 Power, Honor Magic 8 Lite e REDMAGIC 11 Air.

Xiaomi, Samsung, OPPO, OnePlus, Google, Motorola e tanti altri ancora: quante patch di sicurezza riceveranno

Le patch di sicurezza sono importanti per garantire la protezione dei dispositivi mobili e dei dati degli utenti. Esse rappresentano aggiornamenti software progettati per correggere vulnerabilità e difetti nel sistema operativo: senza di esse, i dispositivi possono essere esposti a rischi significativi.

Sulla base della certificazione Android Enterprise Recommended rilasciata da Google, possiamo sapere quanto a lungo determinati smartphone e tablet riceveranno gli aggiornamenti con le patch di sicurezza che Google rilascia mensilmente.

Visto il numero sconfinato di dispositivi presenti in commercio, la lista non li comprende tutti, limitandosi ai brand principali che trovate elencati di seguito; inoltre, essendo una lista relativa a Google, sono esclusi tutti quei prodotti che vengono venduti solo in Cina.

È fondamentale tenere presente anche che, oltre alla politica del produttore, il ruolo delle compagnie telefoniche può influenzare la tempestività degli aggiornamenti di sicurezza. Gli smartphone brandizzati possono ricevere in ritardo la distribuzione degli aggiornamenti a causa di test e personalizzazioni del software.

N.B. – se il vostro modello non è presente, molto probabilmente è perché il suo supporto è ufficialmente terminato. Una volta giunto alla fine del supporto, ciascun dispositivo verrà cancellato dall’elenco per lasciare spazio ai modelli ancora supportati e ai nuovi smartphone e tablet.

Xiaomi

Modelli Ultimo mese Xiaomi 15T settembre 2031 Xiaomi 15T Pro settembre 2031 Xiaomi 15 Ultra febbraio 2031 Xiaomi 15 febbraio 2031 Xiaomi 14T Pro settembre 2029 Xiaomi 14T settembre 2029 Xiaomi 14 febbraio 2029 Xiaomi 14 Ultra marzo 2029 Xiaomi 13/13 Pro marzo 2028 Xiaomi 13 Lite marzo 2027 Xiaomi 13 Ultra giugno 2028 Xiaomi 13T/13T Pro ottobre 2028 Xiaomi 12/12 Pro marzo 2026 Xiaomi 12 Lite luglio 2026 Xiaomi 12T/12T Pro ottobre 2026 Xiaomi Pad 7 Pro marzo 2028 Xiaomi Pad 7 marzo 2031 Xiaomi Pad 6 luglio 2026 Xiaomi MIX Flip luglio 2029

Redmi

Modelli Ultimo mese Redmi Note 15 Pro+ 5G gennaio 2032 Redmi Note 15 Pro 5G gennaio 2032 Redmi Note 15 Pro 4G gennaio 2032 Redmi Note 15 5G gennaio 2032 Redmi Note 15 4G gennaio 2032 Redmi Note 14 Pro+ 5G gennaio 2029 Redmi Note 14 Pro 5G gennaio 2029 Redmi Note 14 Pro gennaio 2029 Redmi Note 14 5G gennaio 2029 Redmi Note 14 gennaio 2031 Redmi Note 13/13 5G gennaio 2028 Redmi Note 13 Pro/13 Pro 5G gennaio 2028 Redmi Note 13 Pro+ 5G gennaio 2028 Redmi Note 12 marzo 2027 Redmi Note 12 5G marzo 2026 Redmi Note 12 Pro aprile 2026 Redmi Note 12 Pro 5G/Pro+ 5G marzo 2027 Redmi Note 12S maggio 2027 Redmi 15C 5G settembre 2031 Redmi 15C agosto 2029 Redmi 14C agosto 2028 Redmi 13C novembre 2026 Redmi 15 5G settembre 2031 Redmi 15 agosto 2029 Redmi 13 giugno 2028 Redmi 12 giugno 2027 Redmi 12C marzo 2027 Redmi 12 5G settembre 2027 Redmi Pad Pro 5G agosto 2027 Redmi Pad Pro maggio 2027 Redmi Pad 2 Pro ottobre 2032 Redmi Pad 2 Pro 5G giugno 2032 Redmi Pad ottobre 2025 Redmi Pad 2 giugno 2032 Redmi Pad 2 4G giugno 2032 Redmi Pad SE 8.7 4G agosto 2027 Redmi Pad SE 8.7 agosto 2027 Redmi Pad SE agosto 2026 Redmi Pad Pro 5G giugno 2027

POCO

Modelli Ultimo mese POCO F8 Pro novembre 2031 POCO F8 Ultra novembre 2031 POCO F7 giugno 2031 POCO F7 Pro marzo 2031 POCO F7 Ultra marzo 2031 POCO F6/F6 Pro maggio 2028 POCO F5/F5 Pro maggio 2026 POCO X7 gennaio 2029 POCO X7 Pro gennaio 2029 POCO X6/X6 Pro gennaio 2028 POCO X5 febbraio 2027 POCO X5 Pro febbraio 2026 POCO M8 5G gennaio 2032 POCO M8 Pro 5G gennaio 2032 POCO M7 Pro 5G gennaio 2029 POCO M7 4G agosto 2029 POCO M6 giugno 2028 POCO M6 Pro gennaio 2028 POCO M6 Pro 5G settembre 2026 POCO M5 settembre 2025 POCO C85 settembre 2029 POCO C75 settembre 2028 POCO C71 aprile 2029 POCO C65 novembre 2026 POCO C55 gennaio 2027

Samsung

Modelli Ultimo mese Samsung Galaxy S25 FE settembre 2032 Samsung Galaxy S25/S25+/S25 Ultra gennaio 2032 Samsung Galaxy S24/S24+/S24 Ultra gennaio 2031 Samsung Galaxy S24 FE ottobre 2031 Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra gennaio 2028 Samsung Galaxy S23 FE novembre 2028 Samsung Galaxy S22/S22+/S22 Ultra febbraio 2027 Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra gennaio 2026 Samsung Galaxy S21 FE gennaio 2027 Samsung Galaxy Z Fold 7 luglio 2032 Samsung Galaxy Z Fold 6 luglio 2031 Samsung Galaxy Z Fold 5 agosto 2028 Samsung Galaxy Z Fold 4 agosto 2027 Samsung Galaxy Z Fold 3 agosto 2026 Samsung Galaxy Z Flip 7 FE luglio 2032 Samsung Galaxy Z Flip 7 luglio 2032 Samsung Galaxy Z Flip 6 luglio 2031 Samsung Galaxy Z Flip 5 agosto 2028 Samsung Galaxy Z Flip 4 agosto 2027 Samsung Galaxy Z Flip 3 agosto 2026 Samsung Galaxy A56 5G marzo 2032 Samsung Galaxy A55 5G marzo 2029 Samsung Galaxy A54 5G marzo 2028 Samsung Galaxy A53 5G marzo 2027 Samsung Galaxy A52s 5G settembre 2025 Samsung Galaxy A36 5G marzo 2031 Samsung Galaxy A35 5G marzo 2029 Samsung Galaxy A34 5G marzo 2028 Samsung Galaxy A33 5G marzo 2027 Samsung Galaxy A26 5G marzo 2031 Samsung Galaxy A25 5G gennaio 2029 Samsung Galaxy A23 5G settembre 2026 Samsung Galaxy A17 5G agosto 2031 Samsung Galaxy A16 novembre 2032 Samsung Galaxy A16 5G ottobre 2032 Samsung Galaxy A15 4G/5G gennaio 2029 Samsung Galaxy A14 5G gennaio 2027 Samsung Galaxy XCover 7 gennaio 2031 Samsung Galaxy Tab S11/S11 Ultra settembre 2032 Samsung Galaxy Tab S10 Lite settembre 2032 Samsung Galaxy Tab S10/S10+/S10 Ultra ottobre 2031 Samsung Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra agosto 2028 Samsung Galaxy Tab S9 FE/FE+ settembre 2028 Samsung Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra febbraio 2027 Samsung Galaxy Tab A9+ ottobre 2027 Samsung Galaxy Tab Active 5 gennaio 2029

Honor

Modelli Ultimo mese Honor Magic 8 Pro gennaio 2033 Honor Magic 8 Lite gennaio 2028 Honor Magic 7 Pro gennaio 2032 Honor Magic 7 Lite gennaio 2032 Honor Magic 6 Pro febbraio 2029 Honor Magic V5 agosto 2032 Honor Magic V3 settembre 2031 Honor 400 Smart agosto 2027 Honor 400 giugno 2028 Honor 400 Pro giugno 2028 Honor 400 Lite aprile 2027 Honor 200 giugno 2027 Honor 200 Pro giugno 2027 Honor 200 Lite maggio 2026 Honor X6b maggio 2026 Honor Magic Pad 2 settembre 2027 Honor Pad 10 giugno 2027 Honor Pad 9 febbraio 2027 Honor Pad V9 marzo 2028 Honor Pad X9a aprile 2027 Honor Pad X8a ottobre 2027

OPPO

Modelli Ultimo mese OPPO Find X9 Pro ottobre 2031 OPPO Find X9 ottobre 2031 OPPO Find X8 Pro novembre 2030 OPPO Find X8 novembre 2029 OPPO Find X5/X5 Pro febbraio 2026 OPPO Find N5 febbraio 2031 OPPO Find N3/N3 Flip ottobre 2028 OPPO Find N2 Flip febbraio 2028 OPPO Reno 14 giugno 2031 OPPO Reno 14 Pro giugno 2031 OPPO Reno 13 Pro 5G gennaio 2028 OPPO Reno 13 5G gennaio 2028 OPPO Reno 12/12 Pro 5G giugno 2027 OPPO Reno 13 FS 5G/Reno 13 F 5G gennaio 2028 OPPO Reno 13 A gennaio 2028 OPPO Reno 12 F/12 FS/11 FS luglio 2027 OPPO Reno 11/11 Pro febbraio 2027 OPPO Reno 11A giugno 2027 OPPO Reno 11F 5G febbraio 2027 OPPO Reno 10 5G giugno 2026 OPPO Reno 10 Pro 5G luglio 2026 OPPO Reno 10 Pro+ 5G luglio 2027 OPPO A5 5G maggio 2031 OPPO A5 4G luglio 2031 OPPO A5X 4G luglio 2031 OPPO A3 Pro 5G/A3 5G luglio 2027 OPPO A3 5G/A3x 5G luglio 2027 OPPO A3/A3x luglio 2027 OPPO A98 aprile 2026 OPPO A80 5G luglio 2027 OPPO A79 5G dicembre 2026 OPPO A78 agosto 2026 OPPO A78 5G febbraio 2026 OPPO A60 luglio 2027 OPPO A60 5G luglio 2027 OPPO A58 ottobre 2026 OPPO A40/A40m luglio 2027 OPPO A38 ottobre 2026 OPPO A20 luglio 2027 OPPO A18 ottobre 2026 OPPO F25 Pro 5G marzo 2027 OPPO Pad 3 Pro novembre 2028

OnePlus

Modelli Ultimo mese OnePlus 15 novembre 2031 OnePlus 13 gennaio 2030 OnePlus 12 febbraio 2029 OnePlus 11 febbraio 2028 OnePlus 10T agosto 2026 OnePlus Open ottobre 2028 OnePlus Nord 5 luglio 2031 OnePlus Nord 4 luglio 2028 OnePlus Nord 3 luglio 2027 OnePlus Nord CE 5 luglio 2031 OnePlus Nord CE 4 Lite 5G luglio 2027 OnePlus Nord CE 3 Lite aprile 2026

Realme

Modelli Ultimo mese Realme GT 8 Pro dicembre 2030 Realme GT 7 maggio 2031 Realme GT 7 Pro novembre 2028 Realme GT 7T maggio 2031 Realme 15T settembre 2029 Realme 15 5G luglio 2029 Realme 14T 5G maggio 2031 Realme 14 5G maggio 2031 Realme 15 Pro 5G luglio 2029 Realme 14 Pro+ 5G marzo 2031 Realme 14 Pro 5G marzo 2031 Realme 14x 5G marzo 2031 Realme 12x 5G maggio 2027 Realme C75 gennaio 2031 Realme C71 luglio 2031 Realme C61 maggio 2027 Realme P3 5G giugno 2028 Realme Note 70T agosto 2031

vivo

Modelli Ultimo mese vivo X300 Pro ottobre 2032 vivo X300 ottobre 2032 vivo X Fold 5 luglio 2030 vivo X200 FE luglio 2030 vivo X200 Pro gennaio 2030 vivo Y29s 5G novembre 2028 vivo Y28s 5G novembre 2027 vivo V50e aprile 2029 vivo V60 Lite 5G luglio 2029 vivo V50 Lite 5G giugno 2028 vivo V50 dicembre 2028 vivo V40 settembre 2027 vivo V40 SE 5G maggio 2027 vivo V29/V29 Lite 5G dicembre 2025 vivo Y19s luglio 2028

Google

Modelli Ultimo mese Google Pixel 10 agosto 2032 Google Pixel 10 Pro agosto 2032 Google Pixel 10 Pro XL agosto 2032 Google Pixel 9a aprile 2032 Google Pixel 9/9 Pro/9 Pro XL agosto 2031 Google Pixel 8/8 Pro ottobre 2030 Google Pixel 8a maggio 2031 Google Pixel 7/7 Pro ottobre 2027 Google Pixel 7a maggio 2028 Google Pixel 6/6 Pro ottobre 2026 Google Pixel 6a luglio 2027 Google Pixel 9 Pro Fold agosto 2031 Google Pixel Fold giugno 2028

Motorola

Modelli Ultimo mese Motorola Edge 70 giugno 2031 Motorola Edge 60 marzo 2029 Motorola Edge 60 Pro aprile 2029 Motorola Edge 60 Stylus marzo 2028 Motorola Edge 60 Fusion marzo 2029 Motorola Edge 60 Neo settembre 2029 (incerto) Motorola Edge 50 Pro febbraio 2028 Motorola Edge 50 Ultra maggio 2028 Motorola Edge 50 Fusion aprile 2028 Motorola Edge 40 gennaio 2028 Motorola Edge 40 Pro aprile 2027 Motorola Edge 40 Neo settembre 2027 Motorola Edge 2024 maggio 2027 Motorola Edge 2023 settembre 2026 Motorola Edge+ 2023 maggio 2027 Motorola Edge 30 Ultra settembre 2026 Motorola RAZR 60 giugno 2029 Motorola RAZR 60 Ultra febbraio 2029 Motorola RAZR 50/50 Ultra giugno 2028 Motorola RAZR 40/40 Ultra giugno 2027 Motorola RAZR 40s novembre 2027 Motorola RAZR/RAZR+ 2024 giugno 2028 Motorola RAZR/RAZR+ 2023 giugno 2027 Motorola RAZR 2022 ottobre 2025 Motorola ThinkPhone gennaio 2027 Motorola G Play 2024 gennaio 2027 Motorola G Stylus 2023 aprile 2026 Motorola G Stylus 5G 2024 maggio 2027 Motorola G Stylus 5G 2023 giugno 2026 Motorola G Power 5G 2024 marzo 2027 Motorola G Power 5G 2023 aprile 2026 Motorola G 5G 2024 marzo 2027 Motorola G 5G 2023 maggio 2026 Moto Moto G86 5G giugno 2029 Moto Moto G85 Power 5G giugno 2029 Moto G85 5G luglio 2028 Moto G84 5G settembre 2026 Moto G77 gennaio 2030 Moto G73 5G gennaio 2026 Moto G72 ottobre 2025 Moto G67 gennaio 2030 Moto G64/G64y 5G aprile 2027 Moto G56 5G maggio 2029 Moto G54 5G settembre 2026 Moto G53 5G gennaio 2026 Moto G53s/G53y/G53j 5G dicembre 2026 Moto G34 5G gennaio 2027 Moto G23 gennaio 2026 Moto G17 gennaio 2028 Moto G17 Power gennaio 2028 Moto G14 agosto 2026 Moto G13 gennaio 2026

Nothing

Modelli Ultimo mese Nothing Phone (3a) marzo 2031 Nothing Phone (3a) Pro marzo 2031 Nothing Phone (3a) Lite ottobre 2031 Nothing Phone (2a) marzo 2028 Nothing Phone (2a) Plus agosto 2028 Nothing Phone (3) luglio 2032 Nothing Phone (2) luglio 2027 Nothing Phone (1) luglio 2026 CMF Phone 2 Pro maggio 2031 CMF Phone 1 luglio 2027

nubia

Modelli Ultimo mese nubia Z80 Ultra novembre 2028

REDMAGIC

Modelli Ultimo mese REDMAGIC 11 Pro novembre 2030 REDMAGIC 11 Air gennaio 2031 REDMAGIC 10S Pro giugno 2028 REDMAGIC 10 Pro dicembre 2027 REDMAGIC 10 Air aprile 2028 REDMAGIC 9S Pro luglio 2026 REDMAGIC 9 Pro dicembre 2025 REDMAGIC Nova settembre 2026 REDMAGIC Astra luglio 2027

Nokia

Modelli Ultimo mese Nokia X30 5G novembre 2025 Nokia G60 5G novembre 2025 Nokia G42 5G agosto 2026 Nokia G22 aprile 2026 Nokia G11 Plus ottobre 2025 Nokia T21 gennaio 2026 Nokia T10 dicembre 2025

Sony

Modelli Ultimo mese Sony Xperia 10 VII maggio 2031 Sony Xperia 10 VI maggio 2028 Sony Xperia 10 V giugno 2026

