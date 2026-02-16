Quali Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno Android 17

Di
Gabriele Cascone
-
smartphone android 17 xiaomi redmi e poco
Crediti: Google, Xiaomi

Con il rilascio della prima beta di Android 17 è arrivato il momento di fare il punto della situazione per quanto riguarda i dispositivi targati Xiaomi, Redmi e POCO. Tra le promesse fatte durante il lancio di determinati modelli e i dettagli provenienti dalle pagine ufficiali possiamo tracciare l’elenco di smartphone e tablet che riceveranno il nuovo aggiornamento.

Ecco quali sono i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento ad Android 17

Xiaomi 17
Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

Nel momento in cui scriviamo i Mi Fan si stanno godendo la versione iniziale di HyperOS 3: l’ultima versione dell’interfaccia di Xiaomi è basata su Android 16 ma per alcuni modelli è presente ancora la versione 15 (ma nonostante ciò hanno ricevuto le funzionalità della nuova UI).

A breve arriverà HyperOS 3.1 ed assisteremo ad una prima scrematura dato che l’update non riguarderà i dispositivi fermi ad Android 15. Non sappiamo ancora come si evolveranno le cose, tuttavia con il lancio di Android 17 Beta 1 possiamo avere una panoramica iniziale di quello che possiamo aspettarci dai dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO.

Ecco quali modelli dovrebbero ricevere l’aggiornamento, sulla base dei dettagli ufficiali forniti dalla compagnia di Lei Jun. Chiaramente si tratta di un elenco provvisorio, in attesa di quello ufficiale; per il lancio è probabile che Android 17 debutterà in versione stabile direttamente con HyperOS 4.

Xiaomi

  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Pro
  • Xiaomi 17 Pro Max
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi CIVI 5 Pro
  • Xiaomi CIVI 4 Pro
  • Xiaomi 14 CIVI
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 14T
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi MIX Flip 2
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi Pad 8
  • Xiaomi Pad 8 Pro
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad Mini

Redmi

  • Redmi Note 15 5G
  • Redmi Note 15 4G
  • Redmi Note 15 Pro 5G
  • Redmi Note 15 Pro 4G
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro 4G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 4G
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi 15C 5G
  • Redmi 15C 4G
  • Redmi 15 5G
  • Redmi 15 4G
  • Redmi Note 14S
  • Redmi 14R 5G
  • Redmi A5 4G
  • Redmi K90
  • Redmi K90 Pro Max
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Ultra
  • Redmi K70e
  • Redmi K70
  • Redmi K70 Ultra
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 5
  • Redmi Turbo 5 Max
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Redmi Pad 2 Pro 5G
  • Redmi Pad 2
  • Redmi Pad 2 4G
  • Redmi K Pad

POCO

  • POCO M8 5G
  • POCO M8 Pro 5G
  • POCO F8 Pro
  • POCO F8 Ultra
  • POCO C85 5G
  • POCO C85 4G
  • POCO M7 Plus
  • POCO M7 4G
  • POCO F7
  • POCO F7 Pro
  • POCO F7 Ultra
  • POCO C71
  • POCO X7 Pro
  • POCO M7 5G
  • POCO X7
  • POCO X6 Pro
  • POCO F6 Pro
  • POCO F6
  • POCO Pad M1
  • POCO Pad X1