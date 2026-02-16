Quali Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno Android 17

Con il rilascio della prima beta di Android 17 è arrivato il momento di fare il punto della situazione per quanto riguarda i dispositivi targati Xiaomi, Redmi e POCO. Tra le promesse fatte durante il lancio di determinati modelli e i dettagli provenienti dalle pagine ufficiali possiamo tracciare l’elenco di smartphone e tablet che riceveranno il nuovo aggiornamento.

Ecco quali sono i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento ad Android 17

Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

Nel momento in cui scriviamo i Mi Fan si stanno godendo la versione iniziale di HyperOS 3: l’ultima versione dell’interfaccia di Xiaomi è basata su Android 16 ma per alcuni modelli è presente ancora la versione 15 (ma nonostante ciò hanno ricevuto le funzionalità della nuova UI).

A breve arriverà HyperOS 3.1 ed assisteremo ad una prima scrematura dato che l’update non riguarderà i dispositivi fermi ad Android 15. Non sappiamo ancora come si evolveranno le cose, tuttavia con il lancio di Android 17 Beta 1 possiamo avere una panoramica iniziale di quello che possiamo aspettarci dai dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO.

Ecco quali modelli dovrebbero ricevere l’aggiornamento, sulla base dei dettagli ufficiali forniti dalla compagnia di Lei Jun. Chiaramente si tratta di un elenco provvisorio, in attesa di quello ufficiale; per il lancio è probabile che Android 17 debutterà in versione stabile direttamente con HyperOS 4.

Xiaomi

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi CIVI 5 Pro

Xiaomi CIVI 4 Pro

Xiaomi 14 CIVI

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi Pad 8

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad Mini

Redmi

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 4G

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 15 5G

Redmi 15 4G

Redmi Note 14S

Redmi 14R 5G

Redmi A5 4G

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K70e

Redmi K70

Redmi K70 Ultra

Redmi K60 Ultra

Redmi Turbo 3

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi K Pad

POCO