Quali Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno Android 17

Con il rilascio della prima beta di Android 17 è arrivato il momento di fare il punto della situazione per quanto riguarda i dispositivi targati Xiaomi, Redmi e POCO. Tra le promesse fatte durante il lancio di determinati modelli e i dettagli provenienti dalle pagine ufficiali possiamo tracciare l’elenco di smartphone e tablet che riceveranno il nuovo aggiornamento.
Ecco quali sono i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento ad Android 17
Nel momento in cui scriviamo i Mi Fan si stanno godendo la versione iniziale di HyperOS 3: l’ultima versione dell’interfaccia di Xiaomi è basata su Android 16 ma per alcuni modelli è presente ancora la versione 15 (ma nonostante ciò hanno ricevuto le funzionalità della nuova UI).
A breve arriverà HyperOS 3.1 ed assisteremo ad una prima scrematura dato che l’update non riguarderà i dispositivi fermi ad Android 15. Non sappiamo ancora come si evolveranno le cose, tuttavia con il lancio di Android 17 Beta 1 possiamo avere una panoramica iniziale di quello che possiamo aspettarci dai dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO.
Ecco quali modelli dovrebbero ricevere l’aggiornamento, sulla base dei dettagli ufficiali forniti dalla compagnia di Lei Jun. Chiaramente si tratta di un elenco provvisorio, in attesa di quello ufficiale; per il lancio è probabile che Android 17 debutterà in versione stabile direttamente con HyperOS 4.
Xiaomi
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
- Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 15T
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi CIVI 5 Pro
- Xiaomi CIVI 4 Pro
- Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi Pad 8 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad Mini
Redmi
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 4G
- Redmi Note 15 Pro 5G
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro 5G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15 5G
- Redmi 15 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi 14R 5G
- Redmi A5 4G
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi K70e
- Redmi K70
- Redmi K70 Ultra
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Turbo 3
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi K Pad
POCO
- POCO M8 5G
- POCO M8 Pro 5G
- POCO F8 Pro
- POCO F8 Ultra
- POCO C85 5G
- POCO C85 4G
- POCO M7 Plus
- POCO M7 4G
- POCO F7
- POCO F7 Pro
- POCO F7 Ultra
- POCO C71
- POCO X7 Pro
- POCO M7 5G
- POCO X7
- POCO X6 Pro
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO Pad M1
- POCO Pad X1