Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: raffreddamento “copiato” da Exynos 2600, trapelati diagrammi ufficiali

Qualcomm, nel tentativo di spingere i suoi chipset di punta verso nuovi limiti, si è scontrata con delle problematiche riguardo le temperature già riscontrate in alcuni modelli delle generazioni precedenti.

L’obiettivo è permettere al nuovo processore di raggiungere la soglia critica dei 5,00 GHz senza incorrere nel throttling termico.

Per il prossimo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, l’azienda di San Diego sembra aver deciso di adottare una strategia già annunciata dalla concorrenza, nello specifico per il Samsung Exynos 2600.

Recenti indiscrezioni, tra le più significative viste finno ad oggi, hanno svelato i diagrammi schematici del nuovo SoC, confermando l’integrazione di una tecnologia di raffreddamento nota come Heat Pass Block (HPB).

Qualcomm userà tecnologia Samsung nel suo prossimo chip top di gamma

Crediti: Fixed-focus digital cameras / Weibo

La fuga di notizie, diffusa da fonti vicine alla filiera produttiva, mostra chiaramente la presenza di quello che nei diagrammi viene definito Heat Slug Sheet. Si tratta dell’implementazione pratica della tecnologia HPB.

Tale soluzione agisce come un dissipatore passivo posizionato direttamente sopra il die del chipset. Nelle architetture tradizionali, la memoria DRAM viene spesso impilata direttamente sopra il System-on-Chip, una configurazione che tende a soffocare il silicio sottostante, impedendo una corretta dispersione del calore e causando un rapido innalzamento delle temperature sotto carico.

L’adozione dell’HPB modifica questa dinamica, offrendo al processore una superficie di scambio termico più efficiente e permettendo di mantenere prestazioni di picco per periodi più prolungati. Se le indiscrezioni si riveleranno corrette, Qualcomm sarà tra i primi grandi produttori ad abbracciare questa filosofia progettuale introdotta dal colosso sudcoreano.

Specifiche tecniche estreme ma che puntano alla versatilità

Oltre al sistema di raffreddamento, i documenti trapelati offrono uno sguardo approfondito sulla struttura della memoria e dello storage. Il diagramma conferma una configurazione Package-on-Package che supporta diverse tipologie di RAM, garantendo ai partner commerciali di Qualcomm una notevole flessibilità nella scelta dei componenti.

Il chip sarà compatibile sia con le velocissime memorie LPDDR6 a 4 canali e a 24-bit, sia con le attuali LPDDR5X a 16-bit. Un altro dettaglio fondamentale riguarda lo storage: viene citato esplicitamente il supporto per lo standard UFS 5.0 su due linee di larghezza di banda.

Queste specifiche suggeriscono che lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro non sarà confinato al solo utilizzo mobile standard, ma potrebbe gestire scenari di produttività avanzata, inclusa la gestione di monitor multipli, emulando funzionalità desktop simili all’ambiente DeX di Samsung.

Resta da chiarire se questa architettura di dissipazione sarà un’esclusiva della variante Pro o se verrà estesa anche al modello standard.