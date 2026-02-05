700 milioni per la Banda Ultralarga, istituito il Fondo nazionale per la connettività

L’assetto infrastrutturale digitale del Paese riceve una nuova e significativa iniezione di liquidità, formalizzata attraverso l’istituzione del Fondo nazionale per la connettività.

La manovra, che mette sul piatto una dotazione complessiva di 700 milioni di euro, rappresenta un passaggio cruciale nelle politiche di sviluppo tecnologico gestite dal governo.

Questa decisione segna una riorganizzazione strategica delle risorse destinate alla diffusione della Banda Ultralarga, con l’intento di ottimizzare gli investimenti e accelerare la copertura del territorio nazionale.

Fondo nazionale per la connettività, 700 milioni per diffondere Fibra e 5G

Il nuovo strumento finanziario nasce sotto l’egida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e risponde a una logica di efficienza gestionale. Le risorse allocate, pari a settecento milioni di euro, derivano prevalentemente da economie di gestione e dalla rimodulazione dei fondi precedentemente assegnati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La creazione di un capitolo di spesa dedicato permette di centralizzare e finalizzare meglio gli investimenti, garantendo che i capitali non rimangano immobilizzati ma vengano trasformati rapidamente in cantieri e collegamenti attivi.

Il provvedimento mira a sostenere la realizzazione delle reti in fibra ottica e 5G, elementi indispensabili per garantire l’accesso ai servizi digitali avanzati sia per la pubblica amministrazione che per i privati.

Copertura capillare e competitività

La ratio dietro questo intervento è chiara: l’Italia necessita di completare la propria architettura di rete per non perdere terreno sui mercati internazionali.

Il Fondo nazionale per la connettività agirà come leva per intervenire in quelle zone dove il fallimento di mercato ha storicamente rallentato la posa della fibra.

Si tratta di portare la connettività gigabit non solo nei grandi centri urbani, ma anche nelle aree interne e nei distretti industriali periferici, spesso penalizzati da velocità di connessione non adeguate agli standard attuali.

La disponibilità di queste nuove risorse consente di dare continuità operativa ai piani già avviati, come il piano “Italia a 1 Giga“, assicurando che non vi siano interruzioni dovute a carenza di fondi o all’aumento dei costi delle materie prime che ha caratterizzato l’ultimo biennio.

L’intervento si configura quindi come una misura di politica industriale volta a sostenere il tessuto produttivo: in un’economia sempre più basata sui dati, la velocità di trasmissione delle informazioni è un fattore di produzione tanto quanto l’energia o la logistica.

Con l’istituzione di questo fondo, l’esecutivo pone le basi per chiudere definitivamente la stagione dei ritardi infrastrutturali, puntando a un’Italia interamente connessa e digitalmente integrata.