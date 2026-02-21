PayPal è stato bucato? No, un errore di programmazione ha esposto informazioni personali degli utenti

Quando si parla di esposizione di dati finanziari, il pensiero corre immediatamente ad attacchi complessi o a reti criminali internazionali. Tuttavia, la recente anomalia che ha coinvolto PayPal dimostra come, a volte, la minaccia per la privacy derivi da banali errori umani.

L’azienda californiana ha recentemente informato un gruppo ristretto di propri clienti riguardo a una fuga di informazioni personali sensibili.

La causa scatenante non è stata un’intrusione esterna ai sistemi di sicurezza, bensì un aggiornamento del codice che ha generato effetti imprevisti e indesiderati.

Un portavoce della società ha tenuto a precisare che le infrastrutture informatiche non hanno subito alcuna compromissione, spiegando che l’invio della notifica agli utenti è avvenuto per il rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di trasparenza, al fine di garantire la massima consapevolezza sull’accaduto.

Scivolone PayPal, la dinamica dell’incidente e i dati coinvolti

L’origine del disservizio risiede in un errore di programmazione all’interno dell’applicazione legata ai prestiti aziendali, nota come PayPal Working Capital.

Stando alle comunicazioni ufficiali inviate il 10 febbraio ai diretti interessati, la falla è rimasta silente ma attiva per un lasso di tempo piuttosto esteso, compreso tra il 1 luglio e il 13 dicembre 2025.

Durante questi mesi, il difetto del software ha inavvertitamente reso accessibili le informazioni di contatto aziendali e i dati anagrafici degli iscritti al servizio.

La mole di dettagli esposti include nomi completi, date di nascita, indirizzi fisici ed elettronici, numeri di telefono e, fatto ancora più delicato, i numeri di previdenza sociale. L’anomalia è stata individuata definitivamente dai tecnici il 12 dicembre, spingendo la dirigenza ad agire immediatamente per arginare il problema.

Misure di contenimento e tutela dei clienti

Non appena l’errore è emerso dai controlli di routine, la piattaforma di pagamenti digitali ha tempestivamente avviato un’indagine approfondita, bloccando in via precauzionale ogni accesso considerato sospetto.

Dal punto di vista strettamente tecnico, la società ha annullato la modifica al codice responsabile della vulnerabilità, ripristinando una versione stabile e sicura dell’infrastruttura.

A livello operativo, i sistemi hanno forzato la reimpostazione delle password per tutti gli account colpiti, imponendo ai titolari la creazione di nuove credenziali al primo tentativo di accesso successivo all’intervento.

Sebbene il bacino di utenza coinvolto si attesti intorno al centinaio di individui, una frazione limitata di queste persone ha registrato transazioni non autorizzate sui propri conti.

Per far fronte a questo disagio, la società ha già provveduto a rimborsare integralmente le somme sottratte e ha offerto gratuitamente a tutte le vittime un servizio di monitoraggio del credito della durata di due anni, tutelandole da possibili furti d’identità futuri.