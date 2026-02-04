Le patch di febbraio per i Pixel sono sorprendenti, ma non per il motivo che pensate

Quando si attende un aggiornamento software da parte di un gigante come Google, le aspettative sono spesso orientate verso l’introduzione di nuove funzionalità o, quantomeno, verso una lunga lista di correzioni tecniche volte a migliorare l’esperienza utente.

Tuttavia, il rilascio dell’aggiornamento di febbraio 2026 per i dispositivi Pixel ha colto di sorpresa un po’ tutti, presentandosi con un changelog decisamente insolito per la sua brevità.

La sorpresa, in questo caso, non risiede in una nuova funzione strabiliante o in un miglioramento delle prestazioni, bensì nella quasi totale assenza di contenuti annunciati: le patch di questo mese sono eccezionalmente povere, un evento raro che potrebbe trovare la sua giustificazione nelle complesse tempistiche di rilascio del mese precedente.

Breve e conciso, il changelog delle patch di Febbraio per i Pixel non ti ruberà troppo tempo

Crediti: Canva, Google

Esaminando il bollettino ufficiale rilasciato da Mountain View, salta immediatamente all’occhio un dato che non dovrebbe però sorprendere: la sezione dedicata agli aggiornamenti funzionali è vuota.

Solitamente, questi aggiornamenti mensili sono il veicolo principale attraverso cui gli ingegneri di Google risolvono i piccoli problemi quotidiani segnalati dalla comunità. Solo il mese scorso, ad esempio, l’aggiornamento di gennaio aveva portato in dote ben sette correzioni funzionali, inclusa una fondamentale risoluzione per lo sfarfallio dello schermo che affliggeva i nuovi Pixel 10 con l’Always-on display attivo.

Per gli utenti più attenti ai dettagli tecnici, leggere le note di rilascio è quasi un rito, un modo per capire come il proprio dispositivo si stia evolvendo. Questo mese, tuttavia, Google sembra aver premuto il tasto pausa.

È molto probabile che questa stasi sia una conseguenza diretta degli sforzi concentrati sulle patch di gennaio, le quali hanno subito ritardi e probabilmente richiesto risorse extra, svuotando di fatto la “coda” di sviluppo per il ciclo di febbraio.

Ci troviamo quindi di fronte a un mese di transizione, dove l’assenza quasi completa di correzioni di bug non indica necessariamente un software perfetto, ma piuttosto un momento di respiro fisiologico per il team di sviluppo.

Una sola vulnerabilità corretta, ma critica

Nonostante l’assenza di miglioramenti funzionali, l’aggiornamento non è privo di importanza sotto il profilo della sicurezza, anche se pure qui i numeri sono minimi. Il pacchetto include una sola, singola patch di sicurezza. Si tratta di una correzione mirata per la vulnerabilità catalogata come CVE-2026-0106, un problema di sicurezza definito ad alta gravità.

Nello specifico, la falla è stata individuata nel driver della VPU (Video Processing Unit) e colpisce i dispositivi basati sui processori proprietari Tensor.

Google ha esortato tutti gli utenti a scaricare immediatamente questo aggiornamento, portando i dispositivi al livello di patch del 5 febbraio 2026.

La vulnerabilità in questione riguarda un ampio spettro di hardware, toccando le linee Pixel 7, 8, 9 e la recente famiglia Pixel 10. I possessori delle serie Pixel 6 e Pixel 7 (versioni standard e Pro) non vedranno alcuna notifica sul proprio schermo nelle prossime ore.

Questi modelli sono stati infatti migrati verso un ciclo di aggiornamenti trimestrale. Per loro, il prossimo appuntamento è fissato per marzo, momento in cui riceveranno un pacchetto cumulativo che verosimilmente includerà sia questa correzione di sicurezza per la VPU, sia altre ottimizzazioni maturate nel frattempo.

Questa è comunque la dimostrazione di come, a volte, un aggiornamento possa essere quasi invisibile in termini di peso e funzionalità, ma cruciale per l’integrità del sistema. Non serve una lista di dieci pagine per rendere un download essenziale; basta una singola falla critica nel comparto video per giustificare il rilascio.