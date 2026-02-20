Over the Horizon diventa orchestrale: svelata la suoneria dei Galaxy S26

L’appuntamento annuale con Over the Horizon è molto più di una semplice suoneria: è l’esperienza sonora che accompagna il lancio dei flagship di Samsung. Per il 2026, con l’arrivo della serie Galaxy S26, il colosso coreano ha scelto di tornare alle origini orchestrali con un tema potente e toccante, intitolato “A Soundtrack of the Earth”.

Over the Horizon 2026: è tempo dell’appuntamento annuale con la suoneria di Samsung, in arrivo anche per i Galaxy S26

Samsung Galaxy S25 Ultra

Dopo la parentesi jazz dell’edizione 2025 (che ha debuttato insieme alla serie Galaxy S25), la nuova versione della celebre suoneria di Samsung cambia ancora una volta stile. Come anticipato in apertura, il tema di questa generazione è incentrato sul pianeta Terra, con l’esecuzione della Royal Philharmonic Orchestra.

Over the Horizon 2026 è stata arrangiata dalla compositrice e pianista Eunike Tanzil mentre le registrazioni si sono svolte presso gli Abbey Road Studios di Londra. L’obiettivo è quello di catturare la bellezza del nostro pianeta attraverso melodie orchestrali: Samsung ha pubblicato il video dell’esibizione, dove è possibile ascoltare la versione completa dell’iconica suoneria.

Inoltre, come da tradizione, è disponibile anche un video dietro le quinte: in questa clip vengono svelati vari retroscena della lavorazione ed esecuzione del brano.

L’ascolto in anteprima della suoneria dei nuovi Galaxy è un appuntamento annuale per gli appassionati del brand. Per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy S26, il trittico sarà annunciato il 25 febbraio a San Francisco – città che è stato anche la cornice della famiglia S23.

Per tutti i leak e conferme finora, date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato ai flagship.