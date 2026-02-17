Sottile, leggero e premium: OPPO Watch S sbarca a sorpresa in Italia

Il nuovo indossabile ultra-sottile di OPPO è arrivato in Italia a sorpresa: l’orologio è acquistabile nello store ufficiale al prezzo di 199,9€ – con spedizione gratuita dall’Italia. Per quanto riguarda specifiche e caratteristiche di OPPO Watch S, restano invariate rispetto all’annuncio globale di gennaio.

OPPO Watch S è ufficiale in Italia: novità e prezzo del nuovo indossabile

Crediti: OPPO

Con Watch S la casa cinese offre una soluzione pensata per chi cerca la massima leggerezza al polso, grazie ad un design sottile e un corpo resistente (in acciaio inossidabile). Il punto di forza dello smartwatch è il suo stile compatto ed elegante: la struttura premium si sposa con uno spessore di 8,9 mm, senza rinunciare ad un display AMOLED da 1,46″ da 3.000 nit di luminosità – per la massima visibilità sotto la luce diretta.

La versione Silver Gleam ha una scocca argentata e un cinturino verde in tessuto mentre la variante Phantom Black presenta corpo e cinturino in silicone entrambi neri.

Presente all’appello il supporto a oltre 100 modalità sportive, insieme ai classici parametri dedicati alla salute (monitoraggio dell’attività cardiaca, dei livello di SpO2, sonno, stress). OPPO Watch S è classificato IP68 con resistenza fino a 5 ATM e schermo Splash Touch, risultando idoneo al nuoto.

Crediti: OPPO

La funzione “Panoramica benessere” in 60 secondo permette di ottenere una panoramica completa dei parametri chiave come frequenza cardiaca, sonno, SpO2, stress e temperatura del polso.

Tra le varie caratteristiche abbiamo il supporto alle chiamate Bluetooth, il controllo remoto della fotocamera, l’associazione Dual Phone, il GPS integrato e un’autonomia fino a 7 giorni (con utilizzo tipico). Il sistema è ColorOS Watch 7.1, quindi niente Wear OS.

