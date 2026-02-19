OPPO Find X9s: la versione Global delude? Ecco tutte le rinunce rispetto alla Cina

Dopo il lancio delle serie Find X9 e Reno 15, sono in dirittura d’arrivo altre novità per il produttore asiatico. Tra queste anche il flagship compatto OPPO Find X9s: l’esperimento dello scorso anno può dirsi riuscito e la compagnia è pronta a fare il bis.

Tuttavia le ultime indiscrezioni sostengono che ci saranno delle differenze tra il modello cinese e quello Global, con il secondo che – ovviamente – ne uscirà sconfitto.

OPPO Find X9s: versione Global diversa da quella cinese, ma avrà una batteria bestiale

Il presunto design – Crediti: Weibo

Nelle scorse settimane abbiamo parlato tanto di OPPO Find X9s e del suo debutto in Cina: il dispositivo presenta caratteristiche di tutto rispetto (almeno secondo i leak), tanto che potrebbe oscurare il resto della famiglia. Il telefono avrà a bordo il nuovo Dimensity 9500s di MediaTek, un rifacimento dell’ex SoC di punta Dimensity 9400+.

Tra le altre specifiche si vocifera di uno schermo da 6,32″, dimensioni compatte ed una tripla fotocamera con due sensori da 200 MP. Inoltre non mancherebbe una batteria capiente al silicio-carbonio, da 7.000 mAh e con doppia ricarica (cablata da 80W e wireless da 50W).

Di recente un noto insider è tornato a parlare di OPPO Find X9s in versione Global, ma con brutte notizie. Rispetto alla controparte cinese la variante internazionale avrà uno schermo più grande (da 6,59″ di diagonale) ed un comparto fotografico meno altisonante.

Niente 200 MP ma un sensore Sony LYT-700 da 50 MP, un ultra-wide da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3X – similmente a OPPO Find X9 standard, ma con un sensore principale differente.

La batteria resterà capiente – da 7.025 mAh – ma con la sola ricarica da 100W, rinunciando a quella wireless. Quindi, tirando le somme, Find X9s globale dovrebbe perdere tutte le caratteristiche che lo rendono irresistibile: le dimensioni ridotte, il comparto fotografico e perfino la ricarica senza fili.

Il lancio sarebbe previsto nel corso del secondo trimestre dell’anno ma non è dato di sapere se arriverà in Italia (al momento si parla solo del mercato indiano).

Schede tecniche leak a confronto