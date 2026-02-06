OPPO Find X9s: il flagship “di mezzo” potrebbe oscurare il resto della serie

Dopo aver presentato le rispettive generazioni di flagship i vari brand cinesi sono pronti a raddoppiare con i modelli Ultra ed altre aggiunte destinate alla fascia alta. Tra le novità in arrivo OPPO Find X9s si presenta come un’alternativa parecchio interessante, una via di mezzo che pare superare il gap tra la serie regolare e il prossimo Camera Phone.

Aspettando il lancio ufficiale si intensificano le indiscrezioni: le specifiche sono ormai complete e non resta altro che il debutto.

OPPO Find X9s, specifiche svelate per il nuovo flagship compatto: tutto quello che sappiamo

Il presunto design – Crediti: Weibo

Il prossimo OPPO Find X9s sarà tra i primi dispositivi con Dimensity 9500s, secondo quanto emerso nelle scorse ore. L’ultimo SoC di MediaTek è arrivato sul mercato insieme a Redmi Turbo 5 Max: si tratta di una rifacimento dell’ex chip di punta Dimensity 9400+, da cui ha mutuato praticamente tutto.

Rispetto a Find X9 e X9 Pro ci sarebbero due aggiunte: dimensioni compatte ed un display più piccolo (6,32″ contro i 6,59″ e 6,78″ dei fratelli maggiori) e l’aggiunta di ben due sensori da 200 MP, per l’obiettivo principale e il tele periscopico.

Come trapelato in precedenza, il flagship compatto dovrebbe arrivare in Cina nel corso del secondo trimestre e sarebbe prevista anche una versione Global (insieme a Find X9 Ultra e Find N6). Tuttavia è probabile che la variante internazionale sia destinata solo a mercati del sud-est asiatico e quindi non vedrà la luce da noi.

Scheda tecnica presunta