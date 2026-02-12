OPPO Find X9 Ultra, display e batteria non sono più un segreto

Con il mese di marzo ormai alle porte, l’attenzione degli appassionati di tecnologia si sta spostando rapidamente verso la Cina, dove il debutto del nuovo OPPO Find X9 Ultra sembra essere imminente visto che le indiscrezioni si sono intensificate nelle ultime settimane.

Se fino a poco tempo fa si trattava solo di voci di corridoio, le ultime informazioni emerse in rete hanno fatto luce su due aspetti fondamentali dell’esperienza utente: la batteria e la qualità del display, svelando dettagli che confermano le ambizioni del produttore.

OPPO Find X9 Ultra, trapelate specifiche di display e batteria

Crediti: Weibo Crediti: Smartprix

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalle recenti fughe di notizie riguarda, appunto, la batteria. Stando a quanto riportato da fonti vicine alla catena di produzione, il nuovo dispositivo dovrebbe integrare un’unità dalla capacità di 7.050 mAh.

Si tratterebbe di un aggiornamento sostanziale rispetto al predecessore, il Find X8 Ultra che si fermava a 6.100 mAh, ma un passo indietro rispetto a Find X9 Pro con i suoi 7.500 mAh.

Questo incremento non giunge del tutto inaspettato, già lo scorso dicembre, Zhou Yibao di OPPO aveva anticipato che il futuro flagship avrebbe superato la soglia dei 7.000 mAh, e i dati attuali sembrano confermare quella promessa.

L’integrazione di una cella così capiente in un corpo che deve rimanere maneggevole rappresenta una sfida ingegneristica notevole, ma necessaria per supportare l’hardware di nuova generazione.

Incertezze sulla frequenza del display

Il Find X9 Ultra sembra destinato a montare un pannello AMOLED da 6,82 pollici prodotto da BOE, caratterizzato da una risoluzione 2K.

Le informazioni trapelate suggeriscono che l’azienda stia testando unità capaci di raggiungere un refresh rate di 144 Hz, offrendo una fluidità estrema.

Tuttavia, è necessario mantenere una certa cautela: la stessa fonte indica che le unità destinate alla vendita potrebbero limitarsi a 120 Hz.

Indipendentemente dalla frequenza finale, la qualità del pannello BOE si preannuncia di altissimo livello, in linea con gli standard richiesti da un dispositivo che punta al vertice della categoria.

Potenza e comparto fotografico

Sotto la scocca, il motore che animerà il tutto sarà, secondo le voci, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Questo processore avrà il compito di gestire un sistema fotografico particolarmente complesso e avanzato.

Le specifiche parlano di un sensore primario Sony LYT-901 da 200 MP, affiancato da un teleobiettivo periscopico anch’esso da 200 MP. A completare il quadro troviamo una ultrawide da 50 MP e un ulteriore teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 10x.

Una dotazione che strizza l’occhio ai fotografi più esigenti, supportata anche dalla possibile compatibilità con un kit teleconverter da 300 mm.

Il lancio globale del dispositivo è previsto in una finestra temporale che va da aprile a giugno, con varianti cromatiche che includeranno nero, marrone e arancione. Resta solo da attendere la presentazione ufficiale per vedere se tutte le tessere del mosaico andranno al loro posto.