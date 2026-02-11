OPPO Find X9 Ultra avvistato dal vivo, ma prova a nascondersi

Il nuovo top di gamma OPPO Find X9 Ultra è stato paparazzato ancora una volta dal vivo. Il design è celato da una custodia protettiva pensata appositamente per nascondere il look, tuttavia è possibile avere un’idea di come potrebbe essere.

Ancora una volta il focus è la fotocamera, con un comparto da primo della classe senza tralasciare il resto delle specifiche. E il lancio sembra sempre più vicino ad ogni nuova indiscrezione: ormai manca solo la data!

OPPO Find X9 Ultra avvistato dal vivo, ma con design celato: quanto manca al debutto?

Crediti: Weibo

Le foto trapelate nelle scorse settimane mostravano solo la parte frontale (con un punch hole) e il nuovo kit fotografico con impugnatura e un obiettivo rimovibile per migliorare l’ottica. In questo caso abbiamo uno scatto rubato che “mostra” il retro del telefono, seppur celato dalla cover.

OPPO Find X9 Ultra avrà quindi un design diverso rispetto a Find X9 e X9 Pro, optando per la classica fotocamera centrale. Anche se la forma è nascosta pare che ritroveremo il tipico modulo circolare di grandi dimensioni, dettaglio che avvicina l’estetica del Camera Phone a quella di una macchina tradizionale.

Crediti: Smartprix

Tuttavia dai leak sappiamo che il flagship potrebbe introdurre una novità: si vocifera di uno stile audace, con una scocca in vetro ed elementi in pelle per impreziosire l’esperienza e creare un’impugnatura per l’utilizzo in orizzontale (per scattare foto).

Per le specifiche tecniche abbiamo una vera e propria valanga di indiscrezioni, con una panoramica quasi completa. Il lancio sarebbe previsto nel corso dei prossimi mesi, insieme a Find X9s e al pieghevole Find N6.

Scheda tecnica presunta