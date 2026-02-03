OPPO Find X10 Pro Max sarà il nuovo top per sfidare Apple e Xiaomi

Nonostante i problemi legati alla crisi delle memorie, lo sviluppo dei prossimi top di gamma procede a gonfie vele. Addirittura si parla di lanci anticipati rispetto alle solite tabelle di marcia, un fenomeno che sembra riguardare vari brand cinesi.

Tra questi anche OPPO, con la nuova serie di punta della gamma Find. Ma nel futuro del produttore asiatico potrebbe esserci anche una novità: OPPO Find X10 Pro Max dovrebbe essere la terza aggiunta alla serie e non è difficile indovinare chi saranno i suoi nemici giurati.

OPPO Find X10 Pro Max sarà la sorpresa della prossima generazione: cominciano i leak

OPPO Find X9

Il lancio anticipato dello Snapdragon 8 Elite Gen 5 ha stravolto gli equilibri durante lo scorso anno: la serie Xiaomi 17 è arrivata prestissimo in Cina mentre i rivali con Dimensity 9500 hanno debuttato verso fine ottobre (come OPPO Find X9).

Le cose dovrebbero cambiare con il prossimo SoC di punta targato MediaTek: il Dimensity 9600 sarebbe previsto per settembre (come il rivale Qualcomm) e di conseguenza Xiaomi potrebbe trovarsi faccia a faccia con OPPO o vivo.

Questo non sarebbe l’unico terreno di sfida: oltre ad arrivare tutti nello stesso periodo si vocifera dell’aggiunta di OPPO Find X10 Pro Max, un chiaro riferimento sia agli iPhone Pro Max che al futuro Xiaomi 18 Pro Max. Ora l’insider Digital Chat Station svela alcuni dettagli sulle specifiche, anche se per il momento c’è ancora molta confusione.

Secondo il leaker il destino del Dimensity 9500+ è ancora incerto: il solito chipset di metà generazione potrebbe arrivare come al solito oppure essere assorbito dalla prossima serie 9600. OPPO starebbe testando varie soluzioni MediaTek e alla fine tutto dovrebbe risolversi così:

Find X10 avrebbe a bordo il Dimensity 9500+ (o quale che sia il suo nome), realizzato a 3 nm;

avrebbe a bordo il Dimensity 9500+ (o quale che sia il suo nome), realizzato a 3 nm; Find X10 Pro sarebbe mosso dal Dimensity 9600, a 2 nm;

sarebbe mosso dal Dimensity 9600, a 2 nm; Find X10 Pro Max offrirebbe lo stesso 9600.

Comunque è bene prendere tutto con cautela: manca ancora moltissimo al lancio della prossima serie di punta dell’azienda. Siamo ancora nel pieno dell’attuale generazione e attendiamo con hype l’uscita di Find X9 Ultra, Find X9s e del pieghevole Find N6.