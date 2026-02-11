La rivoluzione silicio-carbonio: OPPO Find X10 Pro punta agli 8.500 mAh

L’introduzione della tecnologia al silicio-carbonio ha stravolto le cose nel settore mobile: grazie alle nuove batterie ad alta densità è possibile avere unità capienti ma dotate di dimensioni ridotte, che non impattano sullo spessore dei telefoni.

Anche in Occidente abbiamo assistito ad un progressivo aumento delle batterie ma non siamo ai livelli della Cina, dove abbiamo anche dispositivi fino a 10.000 mAh. Dopo una fase di prova i principali produttori stanno portando queste soluzioni enormi anche nelle serie principali e OPPO Find X10 e X10 Pro non faranno eccezione.

OPPO Find X10 Pro sarà un vero Battery Phone con 8.500 mAh e ricarica da 100W

OPPO Find X9

Stando all’insider Digital Chat Station, i prossimi top di gamma di OPPO saliranno di livello rispetto agli attuali Find X9 e X9 Pro. Gli ultimi modelli hanno debuttato con 7.025 mAh e 7.500 mAh, un balzo in avanti assurdo rispetto ai 5.630 mAh e 5.910 mAh dei precedenti Find X8 e X8 Pro.

Il prossimo passo saranno gli 8.500 mAh: l’azienda starebbe testando una nuova unità a doppia cella da 4.190 mAh, per una capacità nominale combinata di 8.380 mAh. Inoltre non mancherà la ricarica rapida da 100W, di poco superiore rispetto agli 80W della famiglia Find X9.

Quasi sicuramente questa batteria troverà spazio a bordo dei prossimi flagship o almeno su OPPO Find X10 Pro. Tra le altre novità dovremmo avere l’inedito Dimensity 9600 di MediaTek, un teleobiettivo periscopico da 200 MP per Find X10 base e la possibile aggiunta di un modello Pro Max. Probabilmente i nuovi top continueranno ad offrire schermi da 6,59″ e 6,78″.

Il futuro dei top di gamma passa dalle batterie extra large

I prossimi smartphone di OPPO non saranno gli unici dotati di una super batteria: OnePlus 16 e Honor Magic 9 Pro sono attesi con 9.000 mAh e lo stesso vale per altri modelli di punta.

Inoltre il trend riguarda anche la fascia media: Xiaomi ha lanciato Redmi Turbo 5 Max e la sua controparte Global POCO X8 Pro Max è attesa con 8.500 mAh. Inoltre sia Realme P4 Power che Honor Win hanno debuttato con la bellezza di 10.000 mAh, anche se per il momento il primo è limitato all’India e il secondo al mercato cinese.