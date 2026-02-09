OPPO Find N6 arriverà in Europa: trapela la data di presentazione

Dopo il dietrofront dello scorso anno con Find N5, il ritorno di OPPO nel mercato dei pieghevoli europei è la notizia che molti appassionati aspettavano. Il mese di marzo segnerà un punto di svolta: non solo avremo un dispositivo internazionale, ma OPPO Find N6 sembra intenzionato a sfidare direttamente il dominio di Samsung con una super fotocamera e specifiche da primo della classe.

OPPO Find N6 anche in Europa, spunta una data: finisce l’attesa per il pieghevole internazionale

La presentazione del nuovo pieghevole di OPPO sarebbe fissata per il 17 marzo, sia in Cina che per alcuni Paesi Global. C’è anche una buona notizia per noi: OPPO Find N6 dovrebbe arrivare in Europa, anche se per ora non è presente un elenco dei mercati interessati.

Si tratta di una svolta rispetto al precedente Find N5, annunciato come pieghevole Global ma poi lanciato solo in patria e in alcune aree del Sud-Est Asiatico, fatta eccezione per il Messico. Stavolta il top di gamma dovrebbe essere davvero internazionale e fare capolino anche alle nostre latitudini – o almeno vicino a noi.

L’insider Yogesh Brar, solitamente affidabile, “conferma” la colorazione Orange ed altre caratteristiche: sarà sottile e leggero, introdurrà una fotocamera da 200 MP e non mancherà il supporto allo stilo con funzioni AI. Tra le altre novità di OPPO ci saranno anche i modelli Find X9 Ultra e X9s, entrambi previsti anche in alcuni mercati Global.

Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: 225 grammi
  • Colorazioni: Titanium, Deep Black, Golden Orange
  • Certificazione: IPX8/IPX9
  • Display:
    • interno – Pieghevole AMOLED LTPO 8,12″ QHD+ con refresh rate a 120 Hz, protezione Ultra Thin Glass
    • esterno – Flat AMOLED LTPO 6,62″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, protezione Ultra-Thin Nanocrystal Glass
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3
    • 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3
  • GPU: Adreno 840
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X
  • Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
  • Batteria: 6.000 mAh
  • Ricarica: 80W, wireless 50W, magnetica con magneti integrati (?)
  • Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/?) con LYT-808, OIS, ultra-wide e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3X | sensore multispettrale e ottimizzazioni Hasselblad
  • Selfie camera: 20 MP (interna), 20 MP (esterna)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Tasto Plus Key, comunicazione satellitare opzionale
  • Sistema operativo: Android 16 con ColorOS 16