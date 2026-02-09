OPPO Find N6 arriverà in Europa: trapela la data di presentazione

Dopo il dietrofront dello scorso anno con Find N5, il ritorno di OPPO nel mercato dei pieghevoli europei è la notizia che molti appassionati aspettavano. Il mese di marzo segnerà un punto di svolta: non solo avremo un dispositivo internazionale, ma OPPO Find N6 sembra intenzionato a sfidare direttamente il dominio di Samsung con una super fotocamera e specifiche da primo della classe.

OPPO Find N6 anche in Europa, spunta una data: finisce l’attesa per il pieghevole internazionale

Find N5 – Crediti: OPPO

La presentazione del nuovo pieghevole di OPPO sarebbe fissata per il 17 marzo, sia in Cina che per alcuni Paesi Global. C’è anche una buona notizia per noi: OPPO Find N6 dovrebbe arrivare in Europa, anche se per ora non è presente un elenco dei mercati interessati.

Si tratta di una svolta rispetto al precedente Find N5, annunciato come pieghevole Global ma poi lanciato solo in patria e in alcune aree del Sud-Est Asiatico, fatta eccezione per il Messico. Stavolta il top di gamma dovrebbe essere davvero internazionale e fare capolino anche alle nostre latitudini – o almeno vicino a noi.

L’insider Yogesh Brar, solitamente affidabile, “conferma” la colorazione Orange ed altre caratteristiche: sarà sottile e leggero, introdurrà una fotocamera da 200 MP e non mancherà il supporto allo stilo con funzioni AI. Tra le altre novità di OPPO ci saranno anche i modelli Find X9 Ultra e X9s, entrambi previsti anche in alcuni mercati Global.

Scheda tecnica presunta