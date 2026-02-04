Pochi ma buoni (e in ritardo): OnePlus Nord 6 si fa attendere ancora un po’

Rispetto a vari rivali cinesi, OnePlus non è nota per una lineup affollata: ci sono stati dei tentativi di ravvivare le cose, ma alla fine nel corso dell’anno abbiamo giusto una manciata di modelli.
Pochi ma buoni, di certo una filosofia che si scontra con quella di Xiaomi – fatta di millemila telefoni e altrettanti rebrand. Tuttavia questa politica potrebbe risultate pesante per chi attende un nuovo mid-range dell’azienda cinese. Il prossimo OnePlus Nord 6 dovrebbe debuttare in ritardo rispetto a quanto pronosticato.
Spunta un periodo d’uscita per OnePlus Nord 6 e non sono buone notizie
Lo rivela l’insider Yogesh Brar, uno dei più affidabili: secondo quanto riportato, il nuovo modello della serie Nord dovrebbe arrivare con un leggero ritardo. Niente di trascendentale ma le tante certificazioni ricevute dal dispositivo facevano presagire un lancio già a marzo.
Invece sembra che OnePlus Nord 6 sia slittato ad aprile, anche se per ora non c’è ancora una data precisa. Inoltre secondo l’insider non c’è traccia di OnePlus Nord CE 6: non è da escludere che la casa di Pete Lau abbia in programma solo un medio gamma.
Lo scorso anno abbiamo assistito al lancio di Nord 5 e Nord CE 5, rispettivamente con Snapdragon e Dimensity (più altre piccole differenze). Probabilmente OnePlus ha deciso di concentrarsi su un singolo telefono oppure potrebbe optare per un lancio in un secondo momento (per Nord CE 6).
Restiamo in attesa di ulteriori novità e di qualche certezza dal brand; intanto guardiamo con interesse al prossimo Nord, viste le specifiche. Dovrebbe trattarsi di un rebrand del cugino cinese Turbo 6, di cui in basso trovate la scheda tecnica completa.
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 162,46 x 77,45 x 8,50 mm, 217 grammi
- Colorazioni: Light Chaser Silver, Wilderness Green, Lone Wolf Black
- Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K
- Display: Flat AMOLED 6,78″ 1.5K (2.772 x 1.272 pixel) con refresh rate a 165 Hz, PWM + DC Dimming, fino a 1.800 nit, colore a 10 bit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,21 GHz – Cortex-X4
- 3 x 3,0 GHz – Cortex-A720
- 2 x 2,8 GHz – Cortex-A720
- 2 x 2,02 GHz – Cortex-A720
- GPU: Adreno 825
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 9.000 mAh
- Ricarica: 80W, inversa 27W
- Fotocamera: doppia 50 + 2 MP (f/1.88-2.4) con OIS e monocromatico
- Selfie camera: 16 MP (f/2.4)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con OxygenOS 16