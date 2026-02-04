Pochi ma buoni (e in ritardo): OnePlus Nord 6 si fa attendere ancora un po’

Rispetto a vari rivali cinesi, OnePlus non è nota per una lineup affollata: ci sono stati dei tentativi di ravvivare le cose, ma alla fine nel corso dell’anno abbiamo giusto una manciata di modelli.

Pochi ma buoni, di certo una filosofia che si scontra con quella di Xiaomi – fatta di millemila telefoni e altrettanti rebrand. Tuttavia questa politica potrebbe risultate pesante per chi attende un nuovo mid-range dell’azienda cinese. Il prossimo OnePlus Nord 6 dovrebbe debuttare in ritardo rispetto a quanto pronosticato.

Spunta un periodo d’uscita per OnePlus Nord 6 e non sono buone notizie

OnePlus Nord 5

Lo rivela l’insider Yogesh Brar, uno dei più affidabili: secondo quanto riportato, il nuovo modello della serie Nord dovrebbe arrivare con un leggero ritardo. Niente di trascendentale ma le tante certificazioni ricevute dal dispositivo facevano presagire un lancio già a marzo.

Invece sembra che OnePlus Nord 6 sia slittato ad aprile, anche se per ora non c’è ancora una data precisa. Inoltre secondo l’insider non c’è traccia di OnePlus Nord CE 6: non è da escludere che la casa di Pete Lau abbia in programma solo un medio gamma.

OnePlus Nord 6 was initially set to launch by early March



Hearing that the launch has been moved to April..



No signs of Nord CE6 though.. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) February 4, 2026

Lo scorso anno abbiamo assistito al lancio di Nord 5 e Nord CE 5, rispettivamente con Snapdragon e Dimensity (più altre piccole differenze). Probabilmente OnePlus ha deciso di concentrarsi su un singolo telefono oppure potrebbe optare per un lancio in un secondo momento (per Nord CE 6).

Restiamo in attesa di ulteriori novità e di qualche certezza dal brand; intanto guardiamo con interesse al prossimo Nord, viste le specifiche. Dovrebbe trattarsi di un rebrand del cugino cinese Turbo 6, di cui in basso trovate la scheda tecnica completa.

Scheda tecnica presunta