San Valentino in anticipo: sconti AliExpress fino al 60%, per il regalo perfetto!

Il nuovo mese è iniziato e per gli utenti di AliExpress questo significa solo una cosa: i Choice Day sono partiti, con la solita sfilza di occasioni fino al 60% in meno e gli immancabili Coupon da riscattare. Tuttavia questo è un mese particolare: San Valentino si avvicina e gli sconti si fanno ancora più ghiotti, con la possibilità di trovare il regalo perfetto in tempo (vista la spedizione rapida dai magazzini EU)!

Il San Valentino di AliExpress parte in anticipo: al via la promo Choice Day con sconti fino al 60% e nuovi Coupon

La promozione Choice Day + San Valentino durerà fino al 7 febbraio: le offerte riguardano tante categorie di prodotti, sia in ambito tech che per quanto riguarda abbigliamento, accessori, casa, sport e altro ancora. Basta dare un’occhiata alla pagina principale della promo per scoprire tutti gli articoli in sconto!

Come di consueto, ecco i codici sconto di AliExpress, attivi per tutto il periodo dell’iniziativa. Ciascun coupon permette di ottenere uno sconto, il cui valore varia in base alla spesa effettuata.

I codici sono limitati quindi ti consigliamo di riscattarli tutti al checkout su un prodotto come questo: basta non concludere l’acquisto (chiaro!) e potrai utilizzarli per gli articoli che ti interessano. Una volta riscattati, i coupon saranno aggiunti all’account – dove saranno disponibili fino al termine dell’evento.

Coupon “ ITCD02 ” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€

” – 2€ di sconto su una spesa minima di 15€ Coupon “ ITCD04 ” – 4€ di sconto su una spesa minima di 29€

” – 4€ di sconto su una spesa minima di 29€ Coupon “ ITCD07 ” – 7€ di sconto su una spesa minima di 49€

” – 7€ di sconto su una spesa minima di 49€ Coupon “ ITCD09 ” – 9€ di sconto su una spesa minima di 69€

” – 9€ di sconto su una spesa minima di 69€ Coupon “ ITCD13 ” – 13€ di sconto su una spesa minima di 99€

” – 13€ di sconto su una spesa minima di 99€ Coupon “ ITCD20 ” – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€

” – 20€ di sconto su una spesa minima di 159€ Coupon “ ITCD25 ” – 25€ di sconto su una spesa minima di 209€

” – 25€ di sconto su una spesa minima di 209€ Coupon “ ITCD40 ” – 40€ di sconto su una spesa minima di 329€

” – 40€ di sconto su una spesa minima di 329€ Coupon “ITCD55” – 55€ di sconto su una spesa minima di 459€

