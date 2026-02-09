L’iPad base di nuova generazione sarà decisamente più intelligente

Le indiscrezioni provenienti si fanno sempre più insistenti e puntano tutte in un’unica direzione: la primavera del 2026 potrebbe segnare un momento cruciale per la linea di tablet più accessibile di Cupertino.
Secondo recenti report diffusi da fonti giapponesi ritenute affidabili, Apple è in procinto di aggiornare il suo iPad entry-level, portando in dote una potenza di calcolo che fino a poco tempo fa era riservata esclusivamente ai dispositivi di fascia alta.
L’aggiornamento non riguarderà quindi l’estetica, bensì la sostanza, colmando il divario tecnologico necessario per accogliere le funzionalità software più avanzate dell’azienda.
Anche l’iPad base supporterà Apple Intelligence
L’attuale modello di iPad, equipaggiato con il chip A16 Bionic, rappresenta una soluzione valida per la fruizione di contenuti e per la produttività leggera, supportando strumenti come Apple Creator Studio.
Tuttavia, l’evoluzione del sistema operativo e l’introduzione massiccia dell’intelligenza artificiale generativa hanno reso evidente la necessità di un aggiornamento hardware più incisivo.
Le voci di corridoio suggeriscono che il nuovo dispositivo abbandonerà la precedente architettura per abbracciare il chip A18, lo stesso processore che ha debuttato con la linea iPhone 16.
Tale passaggio non è meramente incrementale in termini di velocità pura, ma è fondamentale per la gestione dei processi di apprendimento automatico.
Il dato tecnico più rilevante, infatti, riguarda la memoria: il nuovo iPad dovrebbe passare dai precedenti 6GB a 8GB di RAM, ovvero la soglia minima richiesta per eseguire in locale i modelli linguistici complessi che alimentano Apple Intelligence.
Senza questa specifica combinazione di processore e memoria, le nuove funzionalità di assistenza alla scrittura, generazione di immagini e comprensione del contesto rimarrebbero precluse agli utenti del modello base.
Continuità nel design, innovazione nel software
Mentre sotto la scocca avverrà una trasformazione importante, all’esterno tutto rimarrà familiare. Le informazioni trapelate indicano che Apple ha deciso di mantenere inalterato il design del dispositivo, preservando le linee, le dimensioni e le caratteristiche del display che gli utenti già conoscono.
Non ci saranno, dunque, stravolgimenti estetici o l’introduzione di nuove tecnologie per lo schermo in questa iterazione. Questa scelta conservativa sul fronte del design permette all’azienda di contenere i costi di produzione, concentrando il budget sulla componentistica interna.
La strategia vuole rendere l’intelligenza artificiale di Apple accessibile a una platea molto più vasta, includendo studenti e istituti scolastici che rappresentano il bacino d’utenza primario di questo tablet.
Se fino a oggi l’esperienza completa dell’ecosistema AI era un privilegio dei modelli Pro o Air, la primavera del 2026 potrebbe sancire la democratizzazione di queste tecnologie.