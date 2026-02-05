Vivi smart con gli elettrodomestici Dreame: fino a 300€ di sconto e 5 anni di garanzia

A fine gennaio Dreame ha annunciato il lancio in Italia della sua linea di elettrodomestici smart. L’azienda cinese si è fatta conoscere per i prodotti dedicati alle pulizie ed ora ha allargato il suo ecosistema anche per gli utenti internazionali, introducendo una sfilza di novità.

In tutti i casi si tratta di grandi elettrodomestici dotati di funzionalità e caratteristiche intelligenti: per l’occasione ci sono sconto fino a 300€ e la possibilità di beneficiare di ben 5 anni di garanzia!

Dreame ha lanciato la sua gamma di elettrodomestici in Italia: sconti fino a 300€ e 5 anni di garanzia per i nuovi prodotti

Crediti: Dreame

La nuova serie di elettrodomestici Dreame comprende varie 5 categorie di prodotti e in ciascun caso si tratta di un prima volta per il mercato italiano. Aura Mini LED 4K S100 è un televisore premium dotato di un ampio pannello, fino a 1.000 nit di luminosità e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Dreame ha dedicato grande attenzione anche all’audio integrato, per offrire un’esperienza di punta anche a livello di suono. Il TV Dreame debutta in Italia con uno sconto di 300€, fino al 5 marzo: il prezzo scende a 1.299€ ma i vantaggi non finiscono qui.

La promozione valida per i nuovi elettrodomestici ti permette di ottenere uno sconto sul prezzo di lancio, punti Dreame Rewards raddoppiati e 5 anni di garanzia gratuita – 2 standard e 3 anni di copertura estesa. Inoltre la spedizione è gratuita per tutti i dispositivi. L’iniziativa è valida fino al 5 marzo e nella pagina dedicata trovate tutti i dettagli.

Crediti: Dreame

Per quanto riguarda le altre novità Dreame lanciate in Italia, il forno combinato a vapore da incasso OZ60 Pro viene proposto a 1.349€ (ossia con un ribasso di 250€) mentre le lavastoviglie DZ60 Pro e DZ40 Pro scendono a 849€ e 749€ (quindi 150€ in meno). Infine il frigorifero Dreame Mega Pro può essere acquistato nelle versioni da 456L e 409L, rispettivamente a 749€ e 599€ (100€ di sconto).

