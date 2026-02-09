Nothing HeadPhone (a) e Phone (4a): cinque nuovi colori per sfidare la monotonia tech

La casa di Carl Pei ha sempre lavorato con un approccio minimale – sia nel software che nel design – ma senza rifiutare “contaminazioni” interessanti. Lo stesso design iconico di Nothing nasce dall’unione di uno stile minimale ed uno più tech e futuristico, mentre l’ultimo Phone (3a) Community Edition ha svoltato grazie al look coloratissimo.

L’esperimento di quest’ultimo può dirsi riuscito dato che per i prossimi Nothing Phone (4a) e (4a) Pro sembra in programma un maggior numero di colorazioni rispetto al solito.

Phone (4a) e (4a) Pro saranno gli smartphone più colorati di Nothing? Diamo un’occhiata ai nuovi teaser misteriosi

Crediti: Nothing, Pokémon Company

L’azienda ha iniziato a scaldare i motori con teaser criptici che anticipano le novità in arrivo. Come al solito il brand utilizza i Pokémon per i nomi in codice dei suoi dispositivi: stavolta nel mirino ci sono Bellsprout e Hoppip, due mostriciattoli di tipo Erba (Erba/Veleno ed Erba/Volante, per amor di precisione).

Nel momento in cui scriviamo sappiamo che nelle prossime settimane arriveranno varie novità per la serie (a). Anche se i teaser non le menzionano ufficialmente possiamo dire che i promo riguardano sia Nothing Phone (4a) e (4a) Pro che le cuffie Nothing HeadPhone (a).

In un’immagine vengono mostrate alcune colorazioni e dai leak precedenti sappiamo che si trattano delle possibili tonalità delle cuffie over-ear: queste dovrebbero debuttate in bianco, nero, giallo, rosa e blu.

Ora resta da vedere se anche la coppia di smartphone offrirà gli stessi colori, per accompagnare le nuove HeadPhone (a) anche in termini di estetica. Vista la prova della Community Edition non è da escludere che Nothing possa proporre uno stile più colorato anche per i nuovi smartphone, ma per il momento restiamo in attesa di dettagli ufficiali.